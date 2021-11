SVOJIM NASTUPIMA PRISILIO JE DALIĆA DA SE PREDOMISLI! Vatrenima će se priključiti sadašnja i bivša ‘desetka’ Dinama!

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić uručio je naknadne pozive dvojici igrača za utakmice s Maltom i Rusijom. Svoju priliku će čekati dvije Dinamove desetke, bivša i sadašnja.

Dalić je naknadno pozvao Brunu Petkovića i Lovru Majera, čime se Dinamov napadač vraća u reprezentaciju nakon Europskog prvenstva, dok će veznjak Rennesa po prvi puta nositi kockasti dres nakon rujna.

Majer je bio ozlijeđen mjesec i pol dana, a nakon povratka na travnjake upisao je dvije asistencije u dvije utakmice. Petkovića pak nije bilo od Europskog prvenstva na kojem se nije pokazao u najboljem svjetlu pa se Dalić odlučio na ‘hlađenje’ Dinamova napadača.

Dobre vijesti stigle su danas iz Madrida – Luka Modrić je potvrdio da se osjeća bolje nakon viroze zbog koje nije nastupio za Real ovog vikenda, jer izbornik Dalić ima velikih problema sa slaganjem momčadi zbog ozljeda. Otpali su Mateo Kovačić i Josip Brekalo, a umjesto njih su pozvani Luka Sučić i Antonio-Mirko Čolak.

