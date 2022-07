SVJETSKI PRVAK UZ TUDORA: Pomogao i još jedan Hrvat, ‘pričali smo, govorio mi je o ovom klubu’

Igor Tudor sada je i službeno trener Olympiquea iz Marseillea, francuskog klupskog velikana sa snažnom navijačkom podrškom tradicionalno ‘vrućeg’ juga te zemlje. Nakon što je do sada svoj trenerski put gradio u Hajduku, Grčkoj, Turskoj i Italiji, 44-godišnji nekadašnji hrvatski reprezentativac predstavljen je u Marseilleu nakon potpisa dvogodišnjeg ugovora, a stigla je i bitna informacija o njegovom prvom pomoćniku.

Bit će to Mauro Camoranesi, 45-godišnji rođeni Argentinac, koji je u nogometnim vodama postao poznat u Italiji, ponajprije igrajući za Juventus i za talijansku reprezentaciju. U plavom talijanskom dresu bio je i svjetski prvak 2006. u Njemačkoj.

Tudor i Camoranesi su svojedobno bili suigrači u Juventusu, a sada ih čeka suradnja na novom poslu, ovog puta na klupi.

Po dolasku u svoj novi klub, Tudor je kazao da je svjestan kako ga čeka veliki izazov. Tu je i velika prilika, a veseli ga strast koju je osjetio u razgovoru s predsjednikom kluba iz Marseillea, Španjolcem Pablom Longorijom.

Official, confirmed. Igor Tudor signs as new Olympique Marseille head coach, deal until June 2024. He’s the man to replace Jorge Sampaoli. ⚪️🔵 #OM pic.twitter.com/gyAkqATxoK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022