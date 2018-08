SVJETSKI MEDIJI ODUŠEVLJENI! ‘Modrić prekinuo Ronaldovu vladavinu’

Luka je glavna tema

Luka Modrić proglašen je naboljim nogometašem Europe za 2018. godinu. Maestro je prvo treći puta zaredom osvojio Ligu prvaka, četvrti put u karijeri, a nakon toga osvojio je i srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, gdje je dobio nagradu za najboljeg igrača Mundijala.

Posljednji trofej u njegovoj kolekciji je upravo ovaj UEFA-in iz Monte Carla, uz koji je dobio i priznanje za najboljeg veznjaka. Svojevrsni je to presedan, jer je netko napokon prekinuo vladavinu Cristiana Ronalda, koji se na dodjeli nije ni pojavio iako je dobio nagradu za najboljeg napadača.

Strani mediji oduševljeni su ovakvim raspletom pa tako španjolska Marca, bliska Real Madridu, piše kako je Modrić konačno prekinuo vladavinu Cristiana Ronalda.

“Real Madrid pokupio sve nagrade”, “Modrić je osvojio nagradu za najboljeg igrača godine i pobijedio u konkurenciji s Cristianom Ronaldom i Mohamedom Salahom”, piše Sport, koji kasnije u tekstu dodaje i kako Ronaldu ne vrijedi što ej zabio 15 golova, kada je Luka osovjio treću Ligu prvaka, a onda i odveo reprezentaciju u finale Svjetskog prvenstva.

UEFA je također čestitala Maestru.

“Being happy and enjoying playing football” 😃⚽️

The simple recipe for success of @lukamodric10, UEFA 2017/18 Men’s Player of the Year🥇

Congrats, Luka! 👏👏👏 #EqualGame #Respect

📲 https://t.co/ABDcLO70Ly pic.twitter.com/lUtiFqCuYS

— UEFA (@UEFA) 30 August 2018