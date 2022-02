SVJETLA REFLEKTORA ZAMIJENIO ROVOM: Pobijedio Dinamo, Zvezdu i Real, a sad brani domovinu

Život se u času promijenio za Ukrajinu i njene žitelje koji su u trenu od sportskih terena, kafića, restorana uletjeli u uniforme, i sad brane svoju domovinu od napada druge po veličini vojske na svijetu.

Neke od njih rat je zatekao van granica Ukrajine, ali su se odlučili vratiti u domovinu kako bi se priključili vojnim formacijama. Jedan od njih je i trener Šerifa iz Tiraspola, koji je svjetla Europa lige zamijenio rovovima u Ukrajini.

Yuriy Vernydub još je u četvrtak bio u Portugalu gdje je Šerif igrao s Bragom, a on je obavijestio svoje u klubu kako će se po povratku u Moldaviju priključiti obrani Ukrajine.

Obukao uniformu

“Imam ženu, dvoje djece, dvoje unučadi, braću i sestre, sve što želim je da ih rat ne dotakne. Čim stignem u Moldaviju zamolit ću ljude iz kluba da me puste da odem kući kod svoje obitelji. Moram biti tamo ako im zatreba pomoć. Ponosan sam na ljude koji brane našu zemlju”, rekao je Vernydub u četvrtak poslije susreta s Bragom.

Četiri dana kasnije Vernidub je objavio fotografiju na Twitteru gdje je u uniformu nakon što se prijavio u teritorijalnu obranu.

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!

He defeated Real Madrid in the autumn

Now he’s joined the territorial defence effort too 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8OsY7kOHST

