SVJESNI SU KOLIKO IM ZNAČI: ‘Modrić može ostati u Realu do kraja karijere’

Real Madrid igra utakmicu početka sezone u LaLigi, u kojoj će odmjeriti snage protiv Real Betisa, prvog sljedbenika na tablici i uz Real jedine ne poražene momčadi otvaranja sezone.

Pred utakmicu protiv Betisa trener Reala Carlo Ancelotti, najavio je utakmicu u kojoj ako pobijede odvojiti će se od ostatka lige već na samom početku sezone.

Anceloti nema problema u sastavljanu sastava pred gostovanje kluba iz Andaluzije, a dao je i naznačiti koliko Realu vrijede igrači poput Modrića, Krossa i Benzeme.

“Jasna je budućnost igrača poput Modrića, Kroosa, Karima Benzeme i Nacha – ako žele, mogu u Realu ostati do kraja karijere”, poručio je trener Reala i dodao: “Mnogo igrača odlazi jer klubovi razmišljaju o financijama te ne žele riskirati budućnost, no za naše veterane je budućnost sasvim jasna”.

