SVIJET U SVAĐI ZBOG MODRIĆA: ‘Kako da djeci objasnim da je on najbolji?’

Dok se dio ljubitelja nogometa veselio zbog Luke Modrića, koji je u ponedjeljak osvojio Zlatnu loptu, dio je očajavao jer smatra kako nije zaslužio prestižnu nagradu.

Modrićevi protivnici pritom su zanemarili kako je upravo on vodio Real Madrid do naslova u Ligi prvaka te da je s Hrvatskom uzeo srebro na Svjetskom prvenstvu.

Osim što je prvi Hrvat sa Zlatnom loptom, Modrić je i prvi središnji veznjak, koji je osvojio spomenutu nagradu, zbog čega mnogi smatraju da su pokradeni Xavi i Iniesta.

“Kako ću djeci objasniti da Xavi i Iniesta nemaju Zlatnu loptu, a Modrić ima?”, napisala je jedna obožavateljica.

How will I explain to my kids that Xavi and Iniesta didn’t win the Ballon D’or but Modric did?

Ipak javljaju se oni i koji su na Modrićevoj strani i govore kako bi trebali prestati napadati Hrvata i veseliti se jer je netko napokon prekinuo vladavinu Messija i Ronalda, a napominju i kako je ovo najbolja godina njegove karijere te da je nagradu zaslužio.

Why are people hating on Modric? Instead of complaining that “Ribery, Iniesta, Xavi and Sneijder were robbed” let’s celebrate that someone other than Messi and Ronaldo has won. Modric has had the best year of his life and deserves this imo. #BallonDor #Lukamodric

— M.L (@MLxwolf_) 3. prosinca 2018.