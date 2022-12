SVIJET OPLAKUJE LEGENDU, A ONDA RUŽAN NAPAD: ‘Bio je loš obiteljski čovjek, sada se pretjeruje’

Svijet je u tuzi zbog smrti legendarnog Pelea, a ne tuguje samo nogometna scena. Sa svojim porukama poštovanja nogometnog velikanu koji je jučer preminuo nakon borbe s teškom bolešću, Pelea se sjećaju sadašnji i bivši državnici, a najveća bol vlada u njegovom Brazilu, gdje je u klupskim bojama najveći trag ostavio kao igrač Santosa.

Koliko je nogometna legenda značila svojem klubu? To pokazuje 618 golova u 636 utakmica u ligaškim nastupima za Santos, a 643 gola u 656 susreta sveukupno. Učinak je fantastičan, a Pele je do njega došao u gotovo 20 godina u klupskom dresu, u razdoblju od 1956. do ’74.

U Brazilu, veliki majstor bio je vezan samo za jedan klub, a nakon toga, pri kraju karijere igrao je u SAD-u, u dresu New York Cosmosa, gdje su u Peleovo vrijeme bila i dvojica Hrvata, Jadranko Topić i Mirko Liverić. Pele i Santos ipak su bili posebna priča, a klub se svojoj legendi poklonio nakon što se svijetom raširila tužna vijest.





Kruna i jedna riječ

Nogometna legenda i njegov klub ostat će vezani i nakon što Pelea više nema, pamtit će se sjajna igračka priča u Santosu, a u klubu su mu odali počast riječju “vječan” i krunom koja dočarava nogometnog kralja.

Peleov klub se od svojeg velikana oprostio i priopćenjem za javnost koje dočarava njihovu tugu.

"Santos duboko žali zbog smrti najboljeg nogometaša svih vremena, čovjeka koji je pronio ime našeg kluba u svijet. Izgubili smo našeg najvećeg idola koji je ovjekovječio dres s brojem 10 i pretvorio ga je u umjetničko djelo", istaknuo je klub, izražavajući sućut Peleovim najbližima.









O odlasku nogometnog velikana se piše i priča, mnogi su izrazili svoje poštovanje, ali nisu sve reakcije takve. U Brazilu, u tamošnjim medijima, donosi se i jedan ružan verbalni napad na legendu, koji je imala Alessandra Lorenco, 39-godišnja Brazilka rodom iz Curitibe, govoreći o Peleovom privatnom životu.

“Bio je dobar nogometaš, ali kao otac je bio loš, a kao obiteljski čovjek hulja”, rekla je Brazilka. “Ljudi zbog idolopoklonstva sada pretjeruju”, dodala je.

Dio Peleove priče iz njegovog burnog ljubavnog života smo već približili. Tri puta ulazio je brak, dio priče o privatnom životu bila je i jedna ljubavna avantura iz koje je stigla kći koju nije priznao, a na te epizode iz života nogometnog velikana stigla je reakcija koja ga napada.









Iskaza poštovanja je puno više, uključujući i poruke tužnog oproštaja hrvatskih reprezentativaca koji su istaknuli veličinu brazilske nogometne legende…