Svi su se raspisali se o Modrićevom ‘proročanstvu’! ‘Zato Guardiola želi Kovačića’

Luka Modrić ostao je jedni osvajač ‘Zlatne lopte’ koji igra u Europi, nakon odlaska Lea Messija u Inter iz Miamija i Karima Benzeme u Saudijsku Arabiju, a pred finale Lige prvaka Marca se prisjetila jednog njegovog proročanstva.

Podsjetimo, u ovogodišnjem finalu u Istambulu sastaju se Manchester City i Inter, a po Marci veliku prednost imaju igrači iz Milana zbog činjenice kako za njih igra Marcelo Brozović.

Španjolci su tako izvukli jednu izjavu Luke prije ovogodišnjeg finala, koja je snimljena u svlačionici Reala nakon prošlogodišnjeg finala Lige prvaka.

Moraš imati Hrvata

“Znaš li što ću ti reći, prijatelju? Moraš imati Hrvata da bi pobijedio u finalu Lige prvaka. Hrvati su bili prvaci Europe deset puta zaredom. Deset!”, govorio je Modrić nakon prošlogodišnjeg osvajanja Lige prvaka.

Luka Modrić: “You know what man? Let me tell you something… You must have a Croatian in the team to win the Champions League! 10 times in a row!” pic.twitter.com/jXqBmJUYxL

— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 5, 2023