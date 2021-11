SVI SU LUDI ZA LOVROM KOJI ODUŠEVLJAVA IGRAMA! A sada i prastarom fotografijom, pogledajte s kim se ‘druži’

Hrvatska je uvjerljivo svladala Maltu 7:1 na gostovanju, a jedan od igrača utakmice svakako je bio Lovro Majer, koji je nastavio sa sjajnim nastupima za klub.

Oduševio je Francusku svojim nastupima u Konferencijskoj ligi, kao i na susretu protiv Lyona gdje je njegov Rennes uvjerljivo slavio 4:1. U rasturanju Malte, Majer je sudjelovao s dva pogotka.

Majer je započeo susret od prve minute te usprkos nešto slabijem prvom dijelu, odigrao je sjajno drugo poluvrijeme.

“Zadovoljni smo nastupom, ispunili smo sve zadatke i iskoristili njihove pogreške. Jako sam sretan zbog igara, u klubu sam ulovio ritam i spremniji sam nego ikad. Tu sam sada s najvećim igračima, sretan sam zbog dva pogotka, ali čeka nas Rusija za koju smo spremni. Najveća prednost bit će nam puni Poljud, vjerujem da ako budemo agresivni i timski nastrojeni, očekujemo plasman na SP”, rekao je Majer nakon utakmice.

Osim što je postigao dva pogotka iz dva pokušaja, imao je 69 dodira s loptom te 91% točnih dodavanja, a jedno od toga ključno. Stvorio je jednu veliku šansu, a sve su to primijetili Francuzi i Španjolci koji hvale bivšeg dinamovca.

Croatia have produced a new star. 💫 pic.twitter.com/hPsa3gkW9j

🇭🇷 Lovro Majer first start got Croatia…

Mnogi ga smatraju nasljednikom Luke Modrića, a još u Dinamu se pričalo o sličnosti dva veznjaka. Igraju sličnu poziciju te su nosili isti broj u Dinamu, a čak su im i inicijali imena i prezimena isti. Zato je zanimljiva fotografija koja se posljednjih dana vrti internetom, a na njoj možemo vidjeti dvojac LM 10, dok je Majer imao deset godina.

Lovro Majer emerges as a potential heir to Modric for Croatia: https://t.co/VAKX8OhNq6 pic.twitter.com/ZTxZH96YO1









— AS English (@English_AS) November 9, 2021