‘SVI SPOMINJU MESSIJEV GOL, A NITKO NE PRIČA O OVOME‘: Sudio je finale, a sada je javno priznao greške

Puno se pričalo o sucima na Mundijalu u Katru, ali čini se da nismo gotovi jer je sada progovorio i sam sudac koji je sudio veliko finale, Szymon Marciniak.

Gotovo nestvarno, ali Poljak je na službenoj konferenciji sam priznao svoje pogreške u želji da obrani sam sebe od nekoliko drugih priznao je druge.

“Prije nego što je Messi postigao gol nakon prvobitne obrane Huge Llorisa, argentinski zamjenski igrači, obuzeti emocijama, već su bili na terenu, spremni za slavlje, što je strogo zabranjeno.” pišu francuski mediji.

Zatim nastavljaju: “Nakon što je postignut gol, ako sudac shvati da je na terenu bila prisutna osoba koja ne sudjeluje u igri u vrijeme kada je pogodak postignut, isti mora biti poništen”, naznačili su, te uz tekst postavili fotografiju na kojoj se vidi da su najmanje dva rezervna igrača Argentine u terenu prije nego je Messijeva lopta prešla liniju.”

Szymon Marciniak, the referee for the World Cup Final, has responded to @lequipe’s criticism that Lionel Messi’s second goal shouldn’t have counted:

“The French didn’t mention this photo, where you can see how there are seven Frenchmen on the pitch when Mbappé scores a goal.” pic.twitter.com/MW6y73iiLN

— Zach Lowy (@ZachLowy) December 23, 2022