Svi se natječu u superlativima za Luku Modrića: ‘Živahni starčić svjetskog nogometa, hakirao igru’

Jednu stvar sa sigurnošću možemo reći nakon izvedbe kapetana Vatrenih u Rotterdamu, je to kako je Luka Modrić prvi pravi svjetski super star iz Lijepe naše.

Luka više nije igrač koji je došao iz Hrvatske, Luka je Hrvatska i vjerojatno nismo mogli odabrati boljeg ‘poster boya’ za našu malu državu, jer Modrić je utjelovljenje profesionalizma i patriotizma bez negativnih naboja.

I cijeli svijet je skinuo kapu pred hrvatskom čarobnjakom nakon 119. minuta rotterdamskog polufinala, što su zorno pokazali i nizozemski navijači, koji su zajedno s našima ispratili Luku s terena ovacijama.

LUKA MODRIC ASSISTED, WON A PEN AND SCORED IN EXTRA TIME TO SEND CROATIA TO THE FINAL!

Another chance at an international trophy 👀🏆 pic.twitter.com/OfUHHYBVM0

— ESPN FC (@ESPNFC) June 14, 2023