SVI PRIČAJU O NJEGOVOJ REAKCIJI! OSTAO U ŠOKU: ‘Tako nešto u životu nisam vidio, zaista nešto nemoguće’

“Robbie Burton je odigrao jako dobru utakmicu, smijali smo se prije utakmice kad je rekao da ovo na čemu igramo još nije vidio, znamo kakvi su tereni tamo odakle je on došao”, rekao je trener Dinama Zoran Mamić nakon pobjede 2:0 kod Rudeša u osmini finala Hrvatskog kupa.

Uistinu teren u Rudešu bio je u jako lošem stanju te je bilo teško za igrati, a kasnije se oglasio i sam Velšanin.

“Ah, da, nikad u životu nisam igrao u ovakvim uvjetima. Ma, ne samo da nisam nikad igrao, nego tako nešto u životu nisam vidio! Ovakav teren? Zaista nešto nemoguće… No, dobro, koga sad briga za teren? Glavno jest da smo mi na njemu bili bolji i pobijedili”, rekao je za Sportske novosti Burton.

O terenu je progovorio i Danac Rasmus Lauritsen.

“Ne, zaista nisam nikad igrao na takvom terenu. Ovo je čudo. Jesam li vidio nešto slično? E, jesam! Sad se više ne mogu sjetiti gdje, ali vidio sam. No, da se na takvom terenu igra osmina finala Kupa jedne države, to mi je malo neshvatljvo. No, dobro, igranje na ovakvom terenu je za mene veliko, zaista veliko iskustvo.”