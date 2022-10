SVI GA SE ŽELE RIJEŠITI: Dva milijuna ljudi potpisalo peticiju, a legenda predložila suludi način

Dok nije došao u Manchester City Erling Haaland je bio smatran čudom od mladića, ali da će u teškoj Premierligi zabijati jednakim tempom kao u Borussiji Dortmund i RB Salzburgu nitko se nije nadao.

Mladi Norvežanin skida sve rekorde na Otoku, u svojoj premijernoj sezoni zabio je već 19 golova, skinuo rekord u najbrže postignutim hat trikovima u PL pa su navijači drugih klubova na rubu živaca zbog Haalanda te su odlučili napraviti peticiju.

Naime, na internetu u Engleskoj pokrenuta je peticija da se mladi 22-godišnji Norvežanin izbaci iz lige, pošto to jednostavno nije fair prema drugim klubovima u Premiershipu, a peticija je skupila skoro dva milijuna potpisa.

“To je šala, dobra šala”, prokomentirao je peticiju i Pep Guardiola, koji je nadodao kako Erling može bolje.

A petition to get Erling Haaland banned from playing in the Premier League because 'he's a robot' got nearly 2 million signatures. 😭😭 pic.twitter.com/Cy7ZiiaBsm

