‘SVI ĆEMO POGINUTI NE MOGU NIŠTA NAPRAVITI’: Srbin pričao o padu helikoptera koji je šokirao Otok

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Američki poduzetnik srpskog porijekla, Milan Mandarić bivši je vlasnik brojnih klubova poput francuske Nice, slovenske Olimpije, ali i engleskog Leicestera.

Engleski klub prodao je Tajlanđaninu Vichai Srivaddhanaprabha. Klub je za vrijeme njegove vladavine postigao najveće uspjehe uključujući i veliku senzaciju kada su 2016. uzeli naslov.

Tajlanđanin je poginuo u strašnoj nesreći gdje se njegov helikopter srušio, a u helikopteru je trebao biti i njegov sin, ali je u zadnji tren ostao radi potpisivanja ugovora.





“Veliki čovjek”

“Bar sedam puta sam letio s njim tim helikopterom. I to večer sjednu u helikopter on i njegov sin, bila je miss Tajlanda, njene pratilje, prijatelji trebaju krenuti, sekretarica trči, lupa, kaže njegovom sinu – znaš da sutra potpisujemo ugovor, moraš biti tu? I on kaže ‘Tata oprosti, sutra ću doći avionom kad završim’.” započeo je Mandarić.

Priča je imala tragičan kraj: “I ću vam ispričati jednu stvar koja me zapanjuje – kapetan helikoptera se digao i kaže: ‘Sad ćemo svi poginuti, ništa ne mogu napraviti, zaglavio se propeler, eksplodirat će, moramo imati snage da ga iznesemo van jer ljudi još izlaze sa stadiona i ako padnemo dole ubit mnogo ljudi’.

I on drži to nekako, iznese ga van i svi poginu. Kakav je to bio karakter kada mu je bilo važnu da iznese helikopter. Malo ljudi takvih ima!” zaključio je Mandrić.