Sve teža situacija za Modrića u Realu: ‘Nije sretan što ne igra’

Luka Modrić ostao je u Realu, iako su mu iz Saudijske Arabije nudili velike novce, ali kapetan Vatrenih ne može biti sretan razvojem događaja u Madridu.

Luka je na početku sezone poziciju startera zamijenio onom na klupi, što po pričama iz Španjolske ljuti kapetana Vatrenih.

Tako se u Španjolskoj već naveliko priča o odlasku Modrića iz Reala ovu zimu, a kao destinacija opet se navodi Saudijska Arabija.

❗️Modrić and Kroos knew they would have played less this season, Ancelotti told them. This is not a problem for them, they patiently wait for their moment.

Luka Modrić is expected to start vs Celta tomorrow. @diarioas pic.twitter.com/NIV0AnvHc2

