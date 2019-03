SVE SE ZNA! Mlada reprezentacija će na njihov EURO u najjačem sastavu, svi će biti tu za plasman na Olimpijske igre!

Autor: Dnevno.hr

Izbornik mlade nogometne reprezentacije, one do 21 godine, Nenad Gračan razgovarao je za Net.hr o ovom ranoproljetnom ciklusu kojeg će njegovi “mini-vatreni” odraditi kroz jednu prijateljsku utakmicu protiv Italije.

Jasno, U-21 momčad se minule jeseni kvalificirala na ovoljetni EURO koji će se igrati u Italiji i San Marinu. Stoga, prijateljska s Azzurrima neće imati nikakav rezultatski značaj. Jasno je stoga da je nekolicina Gračanovog kadra sada u rosteru seniorske reprezentacije. Modriću, Rakitiću i društvu sada su priključeni i Josip Brekalo, Nikola Vlašić te Duje Čaleta-Car. Njih će trojica, sasvim je sigurno, biti u kadru mlade reprezentacije za sam EURO, ali sada su potrebniji Zlatku Daliću.

“Dalić je zaista bio vrlo korektan u svemu. Dok smo mi igrali kvalifikacije kad se igrao Kup nacija, nije bilo niti jednog igrača smatrajući da je prioritet da se plasiramo na Euro. Nema tu riječi zahvale, s obzirom da sam dosta tu u ciklusu i ako se uzme u obzir da se teško puštaju igrači koji se dignu u A reprezentaciju.”

“Znači, ova tri nabrojana koja su sad na raspolaganju Daliću to su i zaslužili i sigurno da ćemo poslije ovog reprezentativnog termina sjesti za stol i razgovarati o tome da nam se ta tri igrača prepusti za nastup na EP-u. Tu neće biti problema zato što je Fifin termin kad igramo protiv Walesa prije nego što počne U-21 Euro. Znači, tu nema problema što se tiče izbornika. Sve je korektno, nemam ja što prepustiti nekome, izbornik Dalić može meni prepuštati igrače, ne ja njemu”, kazao je Nenad Gračan.

“Bio je korektan prema meni, prepoznao je i on to, bio je u procesu u mladoj reprezentaciji tako da zna kakve su to situacije, Imamo kvalitetnih igrača, dobrih pojedinaca, međutim, nemamo bazu, širinu i svaki igrač nam je bitan. Znate, svi koji su U-21 su talentirani, svi oni imaju svoje kvalitete. Međutim, ono što je vrlo bitno u svemu tome je taj karakter i na tome treba raditi. To nas je krasilo i na SP-u, to će nas krasiti čitave godine. Igrači koji dođu u A reprezentaciju držat će nivo, napredovat će i u klubu i u nacionalnoj momčadi. To je vrlo bitno i u tom smjeru ćemo nastaviti”, završio je Nenad Gračan.