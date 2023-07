Drama u reprezentaciji, morale su sve spavati sa izbornikom: ‘Pa kod nas je normalno da se trener se*sa sa igračicama’

Prije nego započne Svjetsko prvenstvo za nogometašice, kojem su uskoro domaćini Australija i Novi Zeland, izbio je skandal s jednim od debitanata na ženskom SP-u, reprezentacijom Zambije.

Jedan od afričkih predstavnika na velikom turniru uzdrman je se*s skandalom u kojem se u prvom planu našao Bruce Mwape, glavni trener reprezentacije, s optužbom reprezentativki kako je praksa bila da sve igračice s njim moraju spavati.

“Ako Mwape želi u krevet s nekim, onda moraš reći da”, bile su riječi jedne igračice čiji je iskaz donio The Guardian.

Zambia women’s football team head coach Bruce Mwape accused of sexual misconduct. Story by @ed_aarons and @Romain_Molina https://t.co/GaZrhLiaUG

— Guardian sport (@guardian_sport) July 8, 2023