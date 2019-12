SVE POČINJE PRVIM KORAKOM: Restrukturiranje kluba iz Splita neće biti nimalo lako, ali ovi ljudi žele uspjeti!

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Čim je prije koji mjesec dobio otkaz u Udineseu nakon dva katastrofalna poraza, bilo je jasno kako će Igor Tudor postati predmet potražnje Hajduka.

Hajduk se nakon niza neočekivan rezultata drži na odličnom drugom mjestu 1. HNL, dojam je da je bodovno Hajduk mogao izgledati bolje, ali u nekim utakmicama momčad naprosto nije izgledala dobro. Reći će Burić za sebe : “Ovakvog trenere više nećete imati”.

Imali ili ne imali, Poljud je postavljen na vrlo trusnom tlu, otkazi i ostavke pršte na sve strane, dovode se pojačanja za koja se ispostavlja da to nisu, inspektori su kucali na vrata zbog optužbi za namještanje utakmica i td. Tu više ne znaš tko pije a tko plača, a od pokvarenog zuba pulsira čitava glava.

Dok čovjek uvidi tko je prav tko je kriv, vrijeme učini svoje, a do sada je učinilo mnogo. Dok se Hajduk borio sam sa sobom Dinamo je postavljao standarde i jurio prema Europi. Danas je klubu iz Splita drugo mjesto na prvenstvenoj tablici uspjeh, što i jest, ali razlika u kvaliteti između prvoplasiranog Dinama i drugoplasiranog Hajduka je kao atmosfera na Zemlji i Neptunu.

Kad smo već kod atmosfere, Dinamo se trenutno “bori” s pitanjem na koje nitko ne zna odgovor – je li ovogodišnje izdanje Modrih u Europi uspjeh ili neuspjeh. Odgovor na to pitanje mogao bi se raščlaniti na tri kriterija – rezultat, dojam i uspjeh. Ako se traži ocjena rezultata onda je ocjena maksimalno loša jer se plasmanom nije postiglo ništa. Ako ocjenjujemo dojam onda je ocjena puno bolja, a ako ćemo ocijeniti uspjeh onda je on između dojma i rezultata, jer nešto se pokrenulo, kapnula je i koja para, stvari naprosto nisu stajale, od igranja u Europi se steklo iskustvo, znanje i td. To je uspjeh.

U Hajduku se bore da za 20- ak godina budu gdje je Dinamo danas. To je objektivan dojam, bez pristranosti. Kada bi Hajduk danas nogom kročio na pravi put trebalo bi mu vremena da se stabilizira, navikne na pozitivne promjene, promijenio način razmišljanja unutar konglomerata “Hajduk”, trebalo bi vremena da se veze unutar saveza promijene, stabiliziraju a onda bi trebao doći i prvi rezultat, pa kontinuitet rezultata, i sve to uz natjecanje s Dinamom i Rijekom. Daj Bože da se to dogodi, nacionalna liga bi postala jača a s njom bi se i reprezentacija podigla za oktavu više, a reprezentacija opet ne nailazi na odobravanje dijela navijačkog puka u Splitu. Malog, ali snažnog. Onda opet imate spin majstore koji će vam s high grounda poručiti da Hajduk vodi ulica i da to ne može tako, što jest istina, ali je nepotpuna, i dok svatko ustraje u svojoj selektivnosti vrijeme prolazi.

A brzina kazaljke na satu najmanje odgovara Hajduku jer Dinamo pići, Rijeka je odlična posljednjih nekoliko godina, nije na Dinamovoj razini ali je konstantnija od Hajduka, stabilnija, mirnija, u klub se ulaže, Bišćan je upravo s klupe Rijeke sjeo na izborničku klupu mlade reprezentacije da bi sutra, tko zna, prihvatio mjesto izbornika A selekcije?

Vrijeme prolazi, i onima koji su ispred Hajduka, koji jurišaju na trofeje u Hrvatskoj, novac iz Europi, izgradnju stadiona i koji su općenito usmjereni prema naprijed odgovara status quo, Hajduku ne. I zato je krajnje vrijeme da se nešto promijeni. “Promjena”, ta riječ je toliko izlizana kao i mnoge druge koje se prečesto koriste kao okvir bez sadržaja da se skoro zaboravilo njihovo značenje, a nama je ostala samo reakcija na zvuk izgovora iste, kao podsjetnik da je riječ nešto značilo.

Ipak, bila ona još jedna u nizu “promjena” ili možda ona prava, prema njoj će se kao u westernu uputiti garnitura u nastajanju. promjena sama po sebi.

Jutarnji list primjerice ne dvoji “da je Igor Tudor prvi izbor Marija Stanića za klupu Hajduka, no još uvijek nema potvrde da 41-godišnji Splićanin obavi ozbiljnije razgovore. To je u neku ruku logično jer je i Stanić tek svježe prihvatio voditi struku poljudskog kluba. Svakako će se ta Tudorova dvojba, hoće li ili neće krenuti u pregovore, morati brzo razriješiti. Drugi dio sezone počinje već krajem siječnja, a pripreme odmah nakon Nove godine. Dotad valja slagati kadar i spremiti se za pripreme”.

Uz Stanića se kao doktor za popravak spominje i Ivan Kepčija, čovjek struke Ivan Kepčija, nekad trener u omladinskom pogonu Dinama, oplemenjen bogatim iskustvom kao predavač u nogometnoj školi Kraljevskog kluba u kojoj već pet godina predaje nogomet, a njegovo je predavanje našlo mjesto Ivan Kepčija nekad je bio trener u omladinskom pogonu Dinama, a danas je cijenjeni predavač u nogometnoj školi Real Madrida. Tamo već pet godina predaje nogomet, a njegovo je predavanje našlo svoje mjesto i na službenom webu Reala.

“Master en Direccion en Futbol zajednički je program Real Madrida i Universidad Europea, gdje se educiraju kadrovi madridskog kluba, a predavači na programu su voditelji škola, treneri i direktori gotovo svih španjolskih prvoligaša te nekolicine europskih velikana poput Ajaxa i Benfice.

Jedan od polaznika bio je i 37-godišnji Kepčija, koji je predstavio svoje iskustvo iz 12-godišbnjeg trenerskog rada kao voditelja škole niz godina u SAD-u, potom rada u Dinamu te najsvježije kao sportski direktor Legije iz Varšave. Govorio je o temi razvojnog nogometa, skautinga i selekcije igrača, razvoja trenerskih kompetencija te demontraciju svega navedenog kroz pokazne treninge. Uz to je i koautor knjige Razvojni program koja je temelj nastavnog programa i dio obvezne literature u spomenutom programu Reala”, pisao je Germanijak o Kepčiji u lipnju ove godine.

Početkom idućeg tjedna predsjednik Hajduka Marin Brbić trebao bi objaviti angažman Marija Stanića i njegovog asistenta Ivana Kepčije, a oni nakon toga obaviti što im savjest i znanje nalaže.

Igor Tudor je kao legenda kluba (navodno) želja navijača, a sa Staničem i Kepčijom je sve već dogovoreno te se čeka blagoslov Nadzornog odbora i objava.

Financijski detalji angažmana dvojice novih ljudi u stručnotimu su ostali skriveni, navodno se uklapaju u budžet Hajduka, a pozicije voditelja Akademije “Luka Kaliterna” Bore Primorca, ne bi trebala biti upitna.