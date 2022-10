SVE JE SPREMNO ZA JOŠ JEDNOG VATRENOG U LONDONU: Poznati detalji velikog posla koji će biti gotov na zimu

U velikoj tajnosti obavljala se akcija prelaska Christophera Nkunkua iz redova Leipziga u londonsku momčad Chelsea. Sve bi trebalo biti službeno na zimu.

Chelsea će Leipzigu isplatiti 60 milijuna eura odštetne klauzule iz još uvijek važećeg ugovora kojeg imaju Nkunku i Leipzig. Tu nije kraj suradnje dva kluba.

Kad su već kupili Francuza Englezi žele i Gvardiola. Njihova tiha patnja ovog ljeta trebala bi biti završena već na zimu. Gvardiol bi trebao doći za znatno manji iznos nego što se pričalo.

S obzirom da je potpisao novi ugovor njegova klauzula sada iznosi 50 milijuna eura što je za 10 manje od onog što vrijedi prema transfermarektu.

Leipzig double swoop – Chelsea still hope to sign Josko Gvardiol after securing Nkunku agreement for next summer. #cfc https://t.co/FloAxpCoaZ

— Matt Law (@Matt_Law_DT) October 3, 2022