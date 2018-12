‘SVE JE POČELO ’91 KADA JE MORAO OTIĆI IZ SLAVONSKOG BRODA’: Priča o Mandžukiću koju morate vidjeti

Bila je to vjerojatno najuspješnija godina za hrvatskog napadača Marija Mandžukića. S Hrvatskom je uzeo srebrnu medalju na Mundijalu ovoga ljeta u Rusiji, a danas je jedan od najvažnijih igrača u Juventusu i čini sjajan tandem s Cristianom Ronaldom.

Mnogi talijanski mediji ovih dana pišu o Mandžukiću kao o najvećoj zvijezdi Stare dame i nerijetko je na naslovnicama uglednih medija, a to je zaista impozantno s obzirom da u momčadi igra Ronaldo. No, Mandžukićeve igre zapažene su i izvan prostora Italije i Hrvatske.

Novinar portala These Football Timesa, Jim Hart, napisao je zanimljiv članak o njemu.

“Mandžukić rijetko pruža igru koja ostavlja bez daha, ne pretrčava suparnike s loptom i slično, a nije ni glasan ni sebičan… Njemu je jedino stalo do igranja nogometa i pobjeđivanja. Kad ga je Allegri poslije pobjede nad Romom nazvao izvanrednim, to nije bilo ništa novo za navijače Juventusa. Vidjeli su najbolje od njega, kako se bori za svoju momčad poput najvećih legendi iz prošlosti”, piše to engleski novinar o Mandžukiću.

Hart se zanimljivo poigrao s Mandžukićevom omiljenom uzrečicom, ‘No good’.

“Njegova uzrečica ‘No good’ najbolje govori o kakvoj je osobi riječ. Ništa nije dovoljno dobro za čovjeka iz istočne Hrvatske. Uvijek želi bolje i uvijek daje sve od sebe. Ta žeđ za uspjehom držala ga je na vrhu i kada su mnogi sumnjali u njega. Vjerojatno je ovaj period u Juventusu najbolji u Mandžukićevoj karijeri. U Torinu je stekao konačno priznanje. Osvojio je tri naslova i na putu je da dođe do još jednog”, piše Englez.

I doista, ove sezone Mandžukić vodi svoj Juventus ka novom naslovu. U 21 utakmici zabio je devet golova i namjestio još četiri, ali ono najvažnije, zabijao je u velikim utakmicama, kao što je ona s Napolijem, s Romom, Milanom, Interom, Valencijom…

“Golovi u velikim utakmicama postali su njegov zaštitni znak u Juventusu. Zabio je Laziju, Interu, Milanu, Napoliju i Romi te je stekao nadimak jednog od najpodcjenjenijih igrača za velike utakmice u ovom trenutku u Europi. A sve je počelo kada je 1991. morao napustiti svoj dom u Slavonskom Brodu i preseliti u Njemačku…”, piše Englez.

Za kraj je još ispisao mali hvalospjev sa zaključkom kako Mario ima još štošta za ponudit nogometu.

“Mandžukić možda nije osvojio Ligu prvaka s Juveom, ali je Torinu ispunio potencijal. Njegova prilagodljivost došla je do izražaja kad je klub doveo Higuaina Argentinac je igrao kao solo napadač, dok se Mandžukić savršeno snašao na lijevoj strani štiteći svog beka i kreirajući neke od najinteligentnijih utrčavanja kako bi zabio golove velike važnosti. Njegova radna etika, vraćanje lopte u posjed u pritisak na suparnike tijekom SP-a bili su Hrvatskoj važni poput Modrićeva doprinosa u veznom redu. Sa skoro 100 nastupa za reprezentaciju i svojom pozicijom u Juventusu, Mario Mandžukić s 32 godine još uvijek ima puno toga za ponuditi nogometu”, završio je.