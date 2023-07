Sve je ovaj Hrvat odbio od sebe: Malo mu je značilo ono što je napravio Daliću i Hrvatskoj

Autor: Andrija Kačić Karlin

Antu Rebića, bivšeg hrvatskog reprezentativca tjeraju iz Milana, i to pokazujući mu basnoslovne ponude, jednu manju turskog Bešiktaša i jednu unosnu iz Saudijske Arabije, koja mu nudi i desetak milijuna eura godišnje. No, on se ovih dana ne da, vezao se u Milanu za vratnicu lokotom i progutao ključ.

Iako mu je trener Stefano Pioli rekao da na njega u idućoj sezoni ne računa. Inat Rebića došao je do izražaja baš kao i u sukobu s našim izbornikom Zlatkom Dalićem nakon Eura 2021. godine.

Rebić ima ugovor do sredine 2025. godine i sigurno ima svoju računicu. Zna da su mu prihodi u Milanu sigurni, makar i ne igrao. A Milan ga želi pošto-poto prodati da zaradi sredstva za kupnju novog igrača. Javna je tajna da su u Milanu ogorčeni na njegove slave partije u prošloj sezoni, a i činjenica da više nije hrvatski reprezentativac sigurno ima utjecaja na mišljenje u Milanu. Boje se da mu ne padne cijena.





Donio Hrvatskoj puno veselja

A tako se često sjetimo Ante Rebića, našeg napadača, reprezentativca koji nam je donio toliko veselja, napose na svjetskoj smotri u Rusiji 2018. godini. Dugo ga nema u reprezentaciji. I vjerojatno ga nikad neće biti. Sve zbog incidenta kojeg je sam inicirao objavom na društvenim mrežama nakon Eura 2021. godine i ispadanja Hrvatske protiv Španjolske u osmini finala.

Zlatko Dalić tada je otpisao Rebića. Koji je i dalje ostao član Milana. Ali, sve je više gubio na vrijednosti, minutaži i danas je gotovo pa zaboravljen igrač. Pa ni Milan ne računa na njega, nekako bi ga se želio riješiti. Ali kako, kada mu je vrijednost pala na minimum. I zato je krucijalna istina. Ante Rebić sam si je skuhao kašu koju nije mogao pojesti.

Dalić ga je stalno čuvao

Zar moramo ponavljati što se dogodilo s Antom Rebićem? Čiji je upravo najveći zagovornik bio Zlatko Dalić, koji ga je držao u momčadi i nakon neuvjerljivih partija i neodgovornog ponašanja…

Bio je to pravi hakerski napad Ante Rebića na izbornika Zlatka Dalića. Doslovce je napisao ovo:

“Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L + M), da napravimo nešto (puno) više na ovom Europskom prvenstvu. Nakon svega, nije ni bitno tko je ‘krivac’. Činjenica je da smo zadnje dvije-tri godine…”, objavio je to i stavio emotikon izmeta.

Poruka se nije zaboravila

Poruka je bila odaslana svijetu, Rebić ju je kasnije izbrisao. Ali, poruka nije nestala, svi su baratali s njome. I izbornik Dalić morao je prelomiti. Čak mu je ta situacija i dobrodošla jer se već odlučio pomlađivati reprezentaciju…









Rebić odavno više nije Dalićev problem, postao je problem sam sebi. Svojim istupom, samostalnom eliminacijom iz reprezentacije potvrdio je jednu nepobitnu činjenicu. Naši igrači se najbolje prodaju, najlakše dižu cijenu kroz reprezentativne nastupe, u kvalifikacijama za velika natjecanja, na europskim i svjetskim smotrama. Tu Rebića odavno više nema i naravno da mu je cijena rapidno pala. On više nije reprezentativac.

Pamti se sastanak s veteranima Vatrenih

Nije se Dalić javno osvrtao na Rebićev napad, ali znano je da je održao polutajni sastanak s veteranima u reprezentaciji. Kojima se to također nije svidjelo. Znalo se da je Rebić bio jedan od Dalićevih junaka u Rusiji 2018. godine. Pamti se njegov nevjerojatan gol Argentini, k tome Daliću je bio standardan i na Euru. Dalić je vjerovao Rebiću i kada nitko nije.

I zaista ovo nije mogao očekivati. I što se dogodilo? Ništa loše, samo dobre stvari. Nakon odbacivanja Rebića, ili se sam odbacio, možda je bolje tako reći, Hrvatska je bila treća na svijetu i plasirala se na završni turnir Lige nacija. Usput oduševljavajući nogometne pristalice u cijelom svijetu. Bez Rebića.









I vjerujemo da je Rebiću žao što se sve događalo, k tome nije imao sreće. Nakon što ga je Dalić kao senatora otpisao i počeo pomlađivati momčad – Hrvatska je postajala sve bolja. Fizionomija momčadi se promijenila, osvježila. I puni smo optimizma, a igramo u zadnje vrijeme baš, ono, dobro. Rebićev naprasni dolazak nakon što nije odigrao ni minute u Ligi nacija, ali ni u kvalifikacijama za Euro bio bi doslovce šaka u oko.

Naposljetku, to što igra za Milan, a riječ je o velikom klubu, nema nikakvu vrijednost. Ali, da Hrvatska ima silnu nogometnu vrijednost jest činjenica da je lako nadoknadila izostanak Rebića, da je pritom dobila i nove napadače i nove igrače na svim dijelovima momčadi. Činjenica jest da je pomlađivanjem Dalić strukturirao jednu posve novu, svježiju momčad u kojoj se ne može primijetiti da nedostaje igrač tipa Rebića.