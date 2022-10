‘PROBLEM JE ŠTO HRVATE VIŠE NITKO NE PODCJENJUJE!’: ‘Šansa je propuštena, ali na drugom ‘frontu’, tamo je moglo biti svašta napravljeno’

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Ne bih ja bio preoštar prema Dinamu”, riječi su Saše Peršona, proslavljenog prvog hrvatskog reprezentativca, blistavog stopera i Rijeke i Dinama i Hajduka. “Dinamo je dao sve od sebe, šansa se propustila u nekim drugim utakmicama, ne u ovoj protiv moćnog Milana”, govori nam Peršon.

Zanimalo nas je je on doživio Dinamovo posrtanje i devastiranje u dvoboju za koji je postojala navijačka nada da bi Dinamo mogao nešto više, pa i kud i kamo više, učiniti…

“Dinamo je pobijedio Chelsea, jest gol je Oršića bio jedinstven. I dobilo se tako kako se dobilo, jednom genijalnošću i ostrašćenom obranom. Nakon toga Chelsea je čak i smijenio trenera, sredio se i sad redom dobiva utakmice. I upravo ta pobjeda Dinama protiv Chelseaja je sve ostale suparnike u Ligi prvaka na neki način otrijeznila. I Salzburg i Milano. Jeste li vidjeli kako se Milan u Zagrebu od prve minute postavio dominantno. Imao je Dinamo nekih finih momenata sredinom prvog dijela. No, Milan je bio ipak opasniji, a i vidjelo se da traže pogodak. Nisu čekali, nisu kalkulirali, igrali su najozbiljnije što se može igrati”, dodaje Peršon.





‘Takvih poteza nema u HNL-u’

I nastavlja:

“Jeste li vidjeli taj prvi pogodak. Taj centaršut Tonelija, lopta bježi od obrane i samog golmana. Nema tu lijeka. Kod nas, jer razlika između hrvatske i talijanske lige je golema, takvih poteza nema, ili ih ima jako rijetko. Za taj prvi pogodak koji je usmjerio utakmicu niti ne može nekog optužiti. Tu je traženje krivca bespredmetno. To je bila takva majstorija koja se nikako nije mogla onemogućiti, spriječiti. To moramo priznati. Meni je to osobno bio prekrasan potez i kao bivši obrambeni igrač znam da se takav gol ne može spriječiti.”

Dinamo nije imao šanse.

“Idealna lopta, svi ispadamo iz igre i gotova priča. Milan ima takve igrače, a Dinamo nema. To je istina, nije žalosna istina, ali je istina. Realno rečeno, to je bila natjecateljska utakmica do drugog gola Milana. Poslije je sve išlo no negativnoj inerciji. Taj drugi gol u 50. minuti sve je zaključao, uzalud su bile i Čačićeve zamjene i napadi, sve je ispalo samo još gore. Da, Milan je jako ozbiljno pristupio svemu, nije imao Dinamo šanse”.

Opet, u nastavku utakmice Dinamov zadnji red nije djelovao dobro i utakmica se rano prevagnula sam na jednu stranu.

“Mislim da je Dinamo, skupa s obrambenim igračima, malo bio i impresioniran kvalitetom Milanovih igrača, kao i njihovom usredotočenošću. Pa, Milan je igrao odgovorno, žustro i jako kao da igra čuveni gradski derbi protiv Intera. To je ono što sam vam pričao. Nakon što je Dinamo dobio Chelsea nitko u Zagreb više ne dolazi odraditi posao. Nego kreće zapeti iz sve snage, da mu se ne bi dogodio neki kiks. I te utakmice vrijede, svatko voli zaraditi tri milijuna eura za pobjedu. Vlasnici kluba inzistiraju na pobjedama, premiraju igrače, zato mislim da Dinamu neće biti lako u Londonu, makar Chelsea krenuo u taj dvoboj i s promijenjenom postavom. Jer, Dinamo još ima matematičke šanse, ali kako sada dobiti ovaj razigrani Chelsea? Čak i da za Chelsea igraju neki pričuvni igrači ti že biti željni dokazivanja. Osobno mislim, Dinamo će završiti ovu europsku sezonu. Ali ne smije biti tužan”.









Zašto?

“Pa, letvica se podigla visoko, možda malo previsoko. Austrijski nogomet čiji je predvodnik Salzburg izvanredno napreduje. Oni su sada ozbiljna europska klasa. Mislim da je Dinamo mogao puno više učiniti u prvoj utakmici u gostima kod Salzburga. Tu je, nekako si mislim, Dinamo izgubio najviše. Sad svi spominju trenera Čačića kao kamen smutnje. Činjenica jest da je on nakon prve utakmice protiv Chelsea mislio da je pronašao dobitnu kombinaciju.”

Na kraju zaključuje.









“No, tom pobjedom samo Dinamo je samo svratio pozornost na sebe i uozbiljio sve druge. Dinamo jest osnovni cilj osvajanje naslova hrvatskog prvaka. I mislim da tu stoji besprijekorno i da mu tu u osvajanju još jednog naslova nitko ne može konkurirati. A to je za Dinamo najvažnije”.