SVE JE GOTOVO, ABRAMOVIČ PRIHVATIO PONUDU: Evo tko su novi vlasnici Chelsea

Izgleda kako je saga oko prodaje Chelsea došla svome kraju, Roman Abramovič zapravo više nije mogao puno toga napraviti, iako je prije par dana podignuo cijenu za još nekoliko milijardi kuna, priči Rusa u Londonu došao je kraj.

Kako se saznaje glavni kandidat za kupnju Chelsea je Todd Boehly, koji je pristao na sve što je Abramovič tražio, te je spreman iskrcati preko 30 milijardi kuna za klub iz Londona.

Boehly je vlasnik LA Dodgersa i WNBA momčadi LA Sparks, a partner u poslu mu je Hansjörg Wyss koji je isto pokušao više puta kupiti Chelsea od Abramoviča.

Finalizacija posla

Američka investicijska banka Raine je odabrala ovaj dvojac kao najboljeg ponuđača, a sada Boehly i Wyss imaju pet do sedam dana za zaključiti posao.

Inače najvišu ponudu poslao je Jim Ratcliffe, koji je ponudio oko sedam milijardi kuna više, ali je njegova ponuda došla prekasno tako da od toga neće biti ništa, a i u javnosti je Ratcliffe poznat kao navijač Manchester Uniteda.

U svakom slučaju saga oko Chelsea je uskoro gotova, a Roman Abramovič novac će dijelom dati humanitarnim udrugama po njegovom izboru.

#Breaking: Hansjörg Wyss and Todd Boehly have won the race to buy Chelsea in a deal worth over £3.5billion, despite a dramatic late hijack attempt from Britain’s richest man Sir Jim Ratcliffe. @ChelseaFC @Blickch pic.twitter.com/9qcWESSVWJ

— Nicola Imfeld (@nicola_imfeld) April 29, 2022