SUSPENDIRANE TRI REPREZENTACIJE: Ovo sigurno nisu željeli doznati, Rusi se opet žalili

Jučer je u Dohi održan 72. kongres FIFA-e na kojem je bila prisutna i delegacija HNS-a, a ključne teme kongresa koji se održao dan prije izvlačenja skupina za Svjetsko prvenstvo, bile su naravno budžeti i suspenzije nacionalnih saveza.

Iako se nagađalo kako bi se na ovom kongresu moglo raspravljati i o suspenziji Rusije, to se ipak nije dogodilo, ali su zato suspendirane reprezentacije Pakistana, Zimbabvea i Kenije.

Emotivan dio 72. kongresa bio je trenutak kada su se svi prisjetili ljudi kojih više nema u odnosu na protekli kongres, kada su na ekranima bila ispisana imena preminulih i nastradalih u prethodnom periodu.

Ruska žalopojka

Gianni Infantino održao je kratak uvodni govor u kojem se zahvalio ljudima zaslužnim za odigravanje Svjetskog prvenstva u Kataru, a onda je predao riječ katarskom premijeru:

“Zamolio bih mog brata, Halida, Premijer Katara, da nam se pridruži i obrati”, najavio ga je Infantino, te mu prigodno darovao dres FIFA-e s njegovim imenom na leđima.

Od predstavnika saveza jedino su nedostajali predstavnici Zimbabvea, a o suspendiranim savezima Infantino je naglasio kako su predstavnici tu i kako će doći bolja vremena, a naravno pozvao je i na prekid rata u Ukrajini.

Naravno predstavnik Rusije iskoristio je i ovu priliku upitati što je zgriješio njegov savez da ne može igrati kvalifikacije za SP.

'Please try to come together': FIFA calls for end to Ukraine war as Russia attends annual congress https://t.co/PmxKSRayrp

— ABC News (@abcnews) April 1, 2022