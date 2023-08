Susjedi se čude što to Prosinečki priča: ‘Kao da je pao s Marsa’

Autor: Ivor Krapac

Nije lako Robertu Prosinečkom u ranoj fazi boravka na klupi Rudeša, na koju je došao prije povratničke sezone zagrebačkog kluba u prvoligaškom društvu, u SuperSport HNL-u. Za sada njegova momčad ima samo poraze, protiv Rijeke, Osijeka i na jučerašnjem gostovanju na kojem je slavio domaći Slaven Belupo, a legendarni bivši Vatreni traži odgovore na ono što se događa.

Morat će nekako pokrenuti momčad uoči novih izazova od kojih prvi dolazi sljedećeg vikenda na novom gostovanju, protiv Varaždina, a posebnu zabrinutost za Prosinečkog donosi način kako su se dogodili porazi od Osječana i jučer protiv Slavena.

Podsjetimo, protiv Osijeka je to bilo s propuštenih 3:0 u Zagrebu, u Kranjčevićevoj, u porazu s 4:3, a u Koprivnici se dogodila još jedna utakmica s velikim brojem golova, okončana s 3:2 za Slaven.





Ono što se Prosinečkom događa na početku nove sezone na klupi Rudeša ima odjek u Hrvatskoj, ali i u susjedstvu, s obzirom na igračku klasu kojom se Veliki Žuti kao mlad nogometaš počeo isticati još u doba raspada bivše Jugoslavije.

O Prosinečkom i njegovim mukama na sadašnjem trenerskom poslu tako piše SportSport.ba, poznata sportska stranica iz BiH, opisujući da je reakcija slavnog bivšeg igrača bila takva kao da je došao s drugog planeta.

“Prosinečki kao da je pao s Marsa: ‘Ne znam ni kaj da…'”, donosi SportSport.ba u svojem naslovu, govoreći o reakciji nogometne legende na novi poraz na klupi.

“Ne znam ni kaj da velim. Treći poraz, sigurno nije ugodno. Pogotovo što mi se činilo da smo opet mi sami dali tri boda. Rudeš je opet igrao, stvarao šanse”, opisivao je Prosinečki nakon utakmice.









“Tri prekida, ustvari dva, bio je jedan skok na pet metara. Ne branimo prekide i Slaven je pobijedio. Na nama je da radimo i popravljamo greške, ali mi je žao jer je Rudeš igrao nogomet. Bili smo opasni, bili smo dobri i na kraju izgubili”, dodao je Veliki Žuti koji čeka bolje dane sa svojom momčadi.

Nedavno nam je situaciju u kojoj se Prosinečki nalazi opisao Zoran Vulić, uz riječi da Velikom Žutom nije lako.

“Nekad si i kao trener nemoćan. Jednostavno, sve ide tamo di ne treba ići, pa te još vratar utopi i nema ti spasa. Makar, reći ću vam, gledao sam i prvu utakmicu Rudeša u Rijeci. Tamo je bio težak 0-4 poraz, ali Rudeš je jedno vrijeme djelovao dobro. Onda se odjednom dogodio potop. Slično kao i protiv Osijeka. Dakle, momčad nema kontinuitet, stabilnost u 90 minuta nogometne igre”, opisao je Vulić kako je vidio Rudeš u prva dva kola.









“Nalazi se on pred teškim zadatkom. Postoji velika razlika između našeg najboljeg natjecanja i Druge lige, makar je zvali Prvom, a ovu glavnu SuperSport ligom. Pokazala je to prije dvije sezone sudbina Hrvatskog dragovoljca. Ušao je u Prvu ligu bez egzaktnih pojačanja i bio je to potop. Mislim da Prosinečki u svojoj trenerskoj karijeri nikad nije bio u težoj situaciji”, dodao je Zoran Vulić.

Nakon toga je stigao još jedan poraz, a nogometna legenda na klupi Rudeša nada se da će uskoro ipak negdje krenuti na bolje…