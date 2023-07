Susjedi bi uzeli Leku? Trener Hajduka našao se na zanimljivom popisu

Hajduk je novu borbu za trofej u SuperSport HNL-u počeo odlično, uz pobjedu nad Dinamom u Zagrebu u prvom kolu, a prije nego na red dođe novi zvučni ligaški dvoboj, protiv Rijeke u nedjelju navečer na Poljudu, piše se o Ivanu Leki zbog popisa na kojem se našao trener splitskih Bijelih.

Belgijski novinar Sacha Tavolieri stavio je trenera Hajduka na popis kandidata za klupu Ferencvaroša, spominjući navodni interes koji za Leku vlada u hrvatskom susjedstvu, u klubu iz Budimpešte.

Leko je sa svojim poslom na klupi Hajduka praktički još na početku s obzirom na to da je došao u drugom dijelu prošle sezone, a kako tvrdi belgijski novinar, susjedi ga vide na popisu kandidata za nasljednika Rusa Stanislava Čerčesova koji je dobio otkaz ranije ovog mjeseca.

Ruski trener ostao je bez posla nakon što je Ferencvaroš doživio debakl ispadanjem od Klaksvika s Farskih Otoka u prvom pretkolu Lige prvaka, a sada se traži novi čovjek za klupu kluba iz Budimpešte.

Belgijac Tavolieri tu spominje i Leku, ali i bivšeg švicarskog izbornika Vladimira Petkovića te Srbina Vladana Milojevića koji je posljednji posao imao na klupi ciparskog APOEL-a.

🇭🇺 After dismissing their coach a week ago, the Hungarian club #Ferencvaros have targeted the names of Vladimir Petkovic, Ivan Leko & Vladan Milojevic to replace the Russian, Stanislav Cherchesov.

⌛️ Wait&See. #mercato #NemzetiBajnokság pic.twitter.com/Y3ANnlVJFh

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 26, 2023