Supruga spašavala bivšeg Tudorovog igrača: ‘Kriminalci su upali u kuću kasno navečer’

Dok je on bio sa svojim suigračima u dresu Olympiquea iz Marseillea, u momčadi koju je donedavno vodio Igor Tudor, francuski vezni igrač Matteo Guendouzi bio je meta napada nepoznatih razbojnika koji su upali u njegov dom u Cassisu na francuskom jugu.

Bila je to napeta situacija, a kako donosi list La Provence, spas za 24-godišnjeg veznog igrača i za njihov zajednički dom donijela je supruga Maelle koja je odbila napadače prije nego su načinili veću štetu.

“Po onom što smo saznali, dok je OM kod kuće gubio od Bayera iz Leverkusena (2:1), kriminalci su upali u dom Mattea Guendouzija u Cassisu kasno navečer, oko 22:30 sati”, piše La Provence.

Dodaje se i kako je postupila igračeva supruga.

“Nakon što je čula sumnjive zvukove, žena igrača Olympiquea je odmah zvala lokalnu policiju i nacionalnu žandarmeriju, prije nego je uspjela preplašiti i odbiti napadače”, piše francuski list.

“Ipak, prije toga su imali vremena za krađu luksuznog sata, Rolexa čija se vrijednost procjenjuje na gotovo 200.000 eura”, dodaje La Provence.

The moment Mattéo Guendouzi was told his home was burgled during Marseille’s pre-season match vs Leverkusen.

His wife & child were home at the time, his wife was able to get the intruders to flee after taking a single €20,000 Rolex.

Scary stuff! 😳🇫🇷 pic.twitter.com/l8wHQRrx96









— Barstool Football (@StoolFootball) August 4, 2023