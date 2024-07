Žena ga varala, a poznati nogometaš iznenadio: ‘Pa ona je ostavila čovjeka na oltaru’

Trebao je to biti za njega sasvim normalan dolazak kući, no dok se jedanput vratio u sitnim satima, poznati engleski prvoligaški napadač i bivši reprezentativac Darren Bent imao je što za vidjeti. Njegova supruga Kirsty bila je u krevetu s drugim muškarcem, a nakon što je naletio na takvu scenu, Bent je svojom reakcijom mnoge iznenadio.

Otišao je s ‘mjesta nesreće’, išao malo u vožnju dok ljubavnik ne ode, a nakon što se vratio, počela je žustra svađa sa suprugom zbog koje je bila alarmirana i policija. Benta su nakon toga priveli, a sve se zbivalo oko šest ujutro, kako su u to vrijeme pisali mediji.

Supruga Kirsty bila je uznemirena zbog svađe, a još više zbog toga što je nestao njezin prsten vrijedan 780 tisuća američkih dolara, oko 715 tisuća eura. Radilo se o prstenu koji je od supruga dobila dok su se njih dvoje zaručili, a nakon toga, u bračne vode uplovili su 2013. u katedrali u engleskom Elyju.

Ex-soccer star Darren Bent arrested after finding estranged wife with another man https://t.co/lMsAowRxIt pic.twitter.com/Wl58AVpPp6

