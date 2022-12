SUPRUG BLANKE VLAŠIĆ SE POKLONIO LEGENDI: ‘Kao dječaku su mu u ratu ubili djeda, bio je izbjeglica, kakva veličina!’

Dok je trajao put Hrvatske prema bronci na Svjetskom prvenstvu u Katru, Luka Modrić je predvodeći Vatrene ponovno bio velika priča u različitim krajevima svijeta. Mnogi su podsjetili na sve što je hrvatski reprezentativni kapetan prošao do sada u karijeri i u životu, a važni dio priče bio je i onaj obiteljski, osobni – što je bilo u prvom planu i jedne posebne posvete koju je Modrić dobio nakon završetka SP-a.

O tome je za sve koji ga prate na Instagramu poruku imao Ruben van Gucht, belgijski novinar i suprug Blanke Vlašić, hrvatske sportske legende s atletske scene. Van Guchtu nije tajna što znači doći do uspjeha, koliko puno truda za to treba, a s Vatrenima je povezan i obiteljski s obzirom na to da je Blankin mlađi brat Nikola jedan od hrvatskih reprezentativnih aduta koji će dati puno i u godinama koje dolaze.

“Ovaj čovjek piše najljepšu bajku”, istaknuo je Belgijac o Modriću, ističući da je kapetan s 37 godina vodio Hrvatsku do odličja na drugom SP-u u nizu, nakon srebra u Rusiji.

“On je pravi timski igrač koji je vodio reprezentaciju zemlje s manje četiri milijuna ljudi do posljednja četiri. Nevjerojatno postignuće!”, nastavio je suprug Blanke Vlašić pišući o Modriću.

“Najbolji kapetan na ovom SP-u, vodio je sve dok se momčad borila, vraćao je lopte u posjed svoje momčadi, dijelio je dodavanja, motivirao je suigrače, a pritom je skroman i ima pravi sportski pristup”, istaknuo je Belgijac hvaleći legendu Vatrenih.

Potom je stigao red i na osobni dio Modrićeve priče.

“Luka Modrić, dječak koji je bio premali da bi postao vrhunski nogometaš, dječak kojem je djed bio ubijen u ratu, dječak koji je više godina živio u hotelu za izbjeglice, dječak koji je imao samo tri kluba u cijeloj karijeri, čovjek koji je prikupio 162 reprezentativnih ‘kapica’ za svoju zemlju”, dodao je suprug Blanke Vlašić o Modriću.

“Čestitke, Hrvatska”, napisao je Belgijac koji je brakom s velikom hrvatskom skakačicom u vis postao bliži Lijepoj našoj.