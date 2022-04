SUPER ZVIJEZDE U LOVU NA CHELSEA: Abramovič se mora odlučiti za kupca

Roman Abramovič i njegova svita oko Chelsea ne pristaju dobivati ponude za kupovinu engleskog velikana, a u utrku su se prije par dana uključile i dvije super zvijezde, koje su podržale Martina Broughtona u njegovoj kandidaturi.

Lewis Hamilton i Serena Williams su tako izjavili kako su zainteresirani za kupovinu kluba, koji trenutno grca u problemima zbog povezanosti ruskog oligarha s Putinom.

Iako je Hamilton po vlastitom priznanju veliki navijač Arsenala, očito bivši F1 prvak jako voli nogomet i želio bi se okušati kao jedan od vlasnika Chelsea.

Istina je

“Ispred kuće u kojoj sam živio igrao sam nogomet s ostalom djecom i prijateljima i želio sam se uklopiti. Bio sam jedino dijete tamne boje kože. Djeca su navijala za različite klubove, neko za Tottenham, neko za Manchester United, a ja sam mijenjao klubove”, rekao je Hamilton, pa objasnio zašto navija za Arsenal:

“Sjećam se, kada sam jednom prilikom došao kući, da me je sestra Sam nekoliko puta udarila u ruku i rekla, moraš navijati za Arsenal”, izjavio je Lewis i otkrio odakle zanimanje za Chelsea:

“S pet ili šest godina sam postao navijač Arsenala, ali je moj ujak Terry veliki navijač ‘plavaca’ i s njim sam gledao puno utakmica Arsenala i Chelsea. Na kraju, ja sam veliki ljubitelj sporta, nogomet je najveći sport na svetu, a Chelsea je jedan od najvećih klubova i najuspješnijih. Kada sam čuo za tu priliku, pomislio sam to je najbolja prilika koja se mogla ukazati da budem dio nečeg tako velikog”, a kada su ga tijekom intervjua za Sky upitali želi li kupiti Chelsea Lewis je rekao: “Da, baš želim. Istina je”.

Serena Williams and Sir Lewis Hamilton will invest $26M into Sir Martin Broughton’s bid to buy Chelsea, reports @SkyNews pic.twitter.com/lky9iWXrWo

— B/R Football (@brfootball) April 21, 2022