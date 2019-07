SUPER KUP: Dobar nogomet na startu sezone, Dinamu prvi trofej

Nogometaši zagrebačkog Dinama pobjednici su Superkupa nakon što su u dvoboju igranom na stadionu Maksimir pred 5.000 gledatelja pobijedili Rijeku sa 1-0.

U sudaru aktualnog prvaka Hrvatske Dinama i pobjednika Kupa Rijeke presudio je pogodak Amera Gojaka u 42. minuti.

Dinamo je od 84. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Lovro Majer i to nakon svega tri minute provedene na terenu.

Dinamu je to šesti naslov pobjednika Superkupa, a zanimljivo bio je to prvi Superkup nakon 2014. kada je Rijeka na Kantridi pobijedila Dinamo sa 2-1. Razlog tome bile su ‘dvostruke krune’, u tom razdoblju Dinamo je tri puta osvojio dvostruku krunu (2018, 2016, 2015), a Rijeka jednom.

Dinamo je od prve minute diktirao tempo i stvarao pritisak, dok se Rijeka branila dvostrukim blokom i priliku tražila iz kontri. U prvih 20 minuta nije bilo ozbiljnijih prilika, a u 22. minuti ‘modri’ su bili korak do vodstva. Oršić je izveo prekid ubacivši u kazneni prostor, Lešković je bio najviši, ali je njegov udarac glavom završio u okviru gola.

Nakon pola sata igre Rijeka je imala prvu priliku, Tomečak je ubacio u kazneni prostor, ali su igrači Dinama ‘očistili’ loptu. U samoj završnici prvog dijela Dinamo je poveo golom Amera Gojaka. Nakon brzo izvedenog auta, lopta je došla do Gavranovića koji je odmah odigrao do Leovca, a on je vratio do Gojaka koji je sjajno pogodio gornji kut Slugina gola.

U nastavku utakmice Dinamo je nastavio s pritiskom i Rijeka nikako nije uspijevala složiti neku ozbiljniju akciju. U 69. minuti domaćin je imao veliku priliku za 2-0, no Hajrovićev udarac je Sluga sjajno zaustavio.

Igor Bišćan je s dvije izmjene pokušao probuditi ekipu, u igru su ušli Pavičić i Halilović, ali nije bilo promjene. Rijeka je u 74. minuti ipak zatresla mrežu, ali vlastitog gola. Međutim, Tomečakov autogol je poništen zbog Oršićevog zaleđa, no čini se kako su suci pogriješili i ‘modrima’ je poništen regularan pogodak.

U 84. minuti Dinamo je ostao s igračem manje, nakon što je Lovor Majer u svega tri minute provedene na terenu dobio dva žuta kartona. Mladi veznjak ‘modrih’ ušao je u igru u 81. minuti, a tri minute kasnije morao na je ‘hlađenje’. Prvi žuti je zaradio zbog udaranja ramenom suparnika, a drugu javnu opomenu zbog oštrog prekršaja.

Rijeka je mogla izjednačiti u 88. minuti kada se Raspopović nakon jedne duge lopte našao ispred Livakovića, ali je hrvatski reprezentativac obranio nogom. Bila je to najbolja prilika gostiju na utakmici.

Prva HNL počinje u petak, 19. srpnja utakmicama Osijek – Slaven Belupo, te Dionamo – Lokomotiva.

DINAMO – RIJEKA 1-0

ZAGREB. Stadion Maksimir – 5.000 gledatelja; Sudac: Mario Zebec (Cestica);

Strijelac: 1-0 Gojak (42)

Žuti kartoni: Majer / Punčec, Lepinjica, Gorgon, Raspopović, Tomečak

Crveni karton: Majer (84)

DINAMO: Livaković – Stojanović, Lešković, Perić, Leovac – Ademi – Gojak, Kadzior – Hajrović (od 81. Majer), Oršić (od 90+2 Moro) – Gavranović (od 65. Petković)

RIJEKA: Sluga – Escoval (od 63. Pavičić), Župarić, Punčec – Raspopović, Capan (od 72. Halilović), Lepinjica (od 85. Murić), Tomečak – Kvržić, Gorgon, Čolak