Sunarodnjak ogolio srpskog izbornika: ‘Čovjek je srećković, a ne veliki stručnjak’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Usprkos plasmanu srpske nogometne reprezentacije na Europsko prvenstvo u Njemačkoj sljedeće godine, brojne kritike stižu kako na račun same igre Orlova, tako i na izbornika Dragana Stojkovića ‘Piksija’. Jedan od onih koje ‘Piksi’ nije ‘kupio’ je i Rade Bogdanović, bivši srpski reprezentativac.

“Plasman na Euro je jako dobar uspjeh, ali isto tako treba reći da nas je gospodin pogledao, jer imali smo laku grupu. Piksi je sretna osoba i malo sam ljudi u životu vidio da imaju toliko sreće”, rekao je Bogdanović i nije se tu zaustavio:





“Ne mogu reći da je on veliki stručnjak. On je bio veliki nogometaš, ali nogometaš i stručnjak su dvije različite stvari. On je trenersku karijeru započeo u Japanu, a potom nakon uspjeha otišao u kinesku nedođiju napraviti nešto što se ne može. Da ga sada usporedimo s Boškovom i Osimom bilo bi neprimjereno”, objašnjava Bogdanović.

Nema napretka

Onda je istaknuo što po njemu predstavlja najveći problem.

“On je svojom karizmom donio dobru atmosferu i to je donijelo odlazak na SP, ali problem je što tu nije bilo nadogradnje. Drugi vide što radite i tu dođe do prilagodbe, promjene koncepcije. Đoković snimki sve na vrijeme kod protivnika, malo taktike i suparnik vam uđe u glavu. To je tako”, zaključio je srpski komentator.

Statistika kaže da je Stojković srpsku reprezentaciju preuzeo u ožujku 2021. godine. Dosad je vodio ukupno 35 utakmica, a iza njega je učinak od 20 pobjeda, 7 remija i 8 poraza.