SUMANUTE CIFRE VRIJEDNOSTI REPREZENTACIJA: Čak šest preko milijardu eura, evo gdje je Hrvatska

Prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru nogometni institut CIES izračunao je vrijednosti reprezentacija koje se natječu na nadolazećem mundijalu.

Srećom nogomet je igra u kojoj i oni slabiji ili manje vrijedni znaju igrati nogomet pa ovakvi izračuni nisu nikakav pokazatelj stvarnih vrijednosti na terenu, ali ipak daju nekakvu predodžbu snage reprezentacije.

Tako po CIES-u čak je šest reprezentacija vrjednije više od milijardu eura, a primat drže Englezi čija je procijenjena vrijednost oko milijarde i 700 milijuna eura.

Hrvatska ispred Srbije

Iza Engleske smjestio se Brazil čija je vrijednost oko milijardu i pol eura, dok u milijardere još ulaze Francuska, Španjolska, Portugal i Njemačka.

U top 10 najskupljih reprezentacija još su se smjestile Nizozemska, Argentina, Urugvaj i Belgija, a Hrvatska je na 11. mjestu s procijenjenom vrijednosti od oko 600 milijuna eura i nalazi se mjesto ispred Srbije.

Od igrača najskuplji je reprezentativac Engleske Jude Bellingham, a kod Hrvatske to je Joško Gvardiol čija cijena prelazi 100 milijuna eura.

England have the most valuable World Cup squad, according to CIES Football Observatory 💰 pic.twitter.com/PPbV4hsDCV

— ESPN UK (@ESPNUK) November 17, 2022