Sulude cijene karata za Messijev debi: Toliko dođe stan u Zagrebu

Leo Messi nije podlegao masovnoj histeriji odlaska u Saudijsku Arabiju, već je napravio svoj plan u američkom MLS-u, čija će biti neprikosnovena zvijezda.

Messi je potpisao za klub Davida Beckhama Inter iz Miamija, a godišnja gaža će mu u gradu s velikom latino populacijom biti između 50 i 60 milijuna dolara, za ugovor od dvije i pol godine.

Iako nogomet nije među najpopularnijim sportovima u SAD-u, Amerikanci ulažu velika sredstva u ligu, sljedeće Svjetsko prvenstvo je kod njih, a dolazak Lea sigurno će podići praćenost MLS-a.

Lionel Messi is already assisting his Inter Miami teammates 😂👏

