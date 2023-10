Suluda statistika Joška Gvardiola, Englezi u transu

Joško Gvardiol bio je jedan od rijetkih Vatrenih koji je protiv Turske i Walesa odigrao na višoj razini, a po povratku u Manchester City odigrao je i odličnu utakmicu protiv Brightona, u kojoj su Građani prekinuli negativan niz od dvije utakmice.

City je pobijedio tijesno s 2:1, ali je predstava našeg Gvardiola oduševila pratitelje nogometa na Otoku, koji ne prestaju s hvalospjevima za mladog Hrvata.

“Joško Gvardiol najbolji je obrambeni igrač na svijetu. Suludo je kako se udobno snalazi s loptom, a kako dodaje i juri prema naprijed s loptom, nema mu premca”, jedan je od komentara na društvenim mrežama.

Sjajna statistika

Gvardiol je protiv Brightona ima nevjerojatnu statistiku, branič Cityja je 94 dodira s loptom, imao je točno pasova od 90 posto, duge lopte dodao je sa sto postotnom preciznošću, osvojio je 100 posto duela na travi i pucao je 100 posto precizno prema golu.

Josko Gvardiol stats vs Brighton

🔘 Touches 94

🔘 Accurate passes 90%

🔘 Accurate long balls 100%

🔘 Shot accuracy 100%

🔘 Ground duels won 100%

🔘 Recoveries 3

🔘 Dribbles successful 100%

🔘 Dribbled past 0

He has no reason to be this good at 21 years pic.twitter.com/QHStmhF0w3

— Jacky (@MCFC_Jacky) October 21, 2023