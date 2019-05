SUKOB NEDALEKO STADIONA: Veća skupina razbila manju, ljudi ulicama bježali s teleskopskim palicama

Obznanjeni su detalji velikog navijačkog sukoba pripadnika Dinamovih navijača, skupine BBB, te Rijekin, Armade, uoči dvoboja finala Kupa u srijedu u Puli. Do sukoba je došlo u ulici Marka Marulića koja je u blizini stadiona Aldo Drosina. Neke vijesti vele da je to bio sukob BB i demona, navijača Istre, no svjedoci tvrde da su među njima bili i pripadnici Armade.

Kao što to vole raditi oni koji se zovu navijačima izašla je na video web servisima i snimka tog sukoba, na grupi – Balkanski navijači. Na snimcise zamjećuje sukob dvije grupe, jedne moćnije, koja je jurišala, a od malobrojnijih se vide neki s remenjem i palicama kako bježe…

“Nisam vidio tko je prvi počeo, ali kad su vidjeli da dolazi policija, razbježali su se. Razbili su jedan automobil”, izjavio je svjedok događaja. Iz policije su poručili da je zabilježeno kršenje javnog reda i mira, ali nisu potvrdili fizički obračun ili štetu na automobilu.