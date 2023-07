Sukob huligana odnio mladi život: Navijačica (23) podlegla teškim ozljedama

Strašne vijesti dolaze nam nakon što je prije dva dana u navijačkim neredima između huligana Palmeirasa i Flamenga u Sao Paulu, teško ranjena 23-godišnja Gabriela Anelli.

Uoči brazilskog derbija došlo je do velikih sukoba navijača, a nesretna Gabriela teško je ozlijeđena dok je čekala ulazak na stadion Allianz Parque.

Anelli je u gužvi koja je nastala zadobila posjekotinu na vratu kada ju je pogodila staklena boca i iako je odmah prevezena u bolnicu, nakon dva dana je podlegla ozljedi.

@andrizek @sportv esse vídeo é do local onde a Torcida do Palmeiras tenta invadir o lado da torcida do Flamengo!É lamentável o ocorrido!mas tem q ser muito bem apurado! Falaram q ela foi atingida na fila pra entrar no estadio!e ela está no local da confusão! Sentimentos a familia pic.twitter.com/jpZBRbbRZc

— Vinicius Carvalho (@VinnyPersonalRj) July 10, 2023