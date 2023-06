Šuker se oglasio, ali Hrvate i dalje izbjegava: ‘Uvjeren sam da će nas odvesti do pobjede’

Autor: Ivor Krapac

Otkako više nije predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Davor Šuker povukao se u drugi plan, hrvatsku javnost izbjegava, ali to ne znači da je nekadašnji veliki strijelac u dresu Vatrenih u potpunosti zatvorio vrata svim istupima o velikim događajima na nogometnoj sceni.

Bilo je tako i uoči finala Lige nacija sutra navečer u Rotterdamu, s najavom koju Šuker nije imao za hrvatske medije, ali dao je svoj pogled u razgovoru za španjolsku Marcu.

Španjolcima je izrazito zanimljiv kao jedna od hrvatskih legendi dan prije utakmice u kojoj će u borbi za naslov protiv Vatrenih igrati njihova reprezentacija.





Hvalio glavne adute

Razgovarajući za Marcu, Šuker je istaknuo glavne hrvatske adute u borbi za trofej. Dok je bio na čelu HNS-a, izbliza je pratio koliko Vatrenima znači kapetan Luka Modrić, koga je nahvalio i ovom prilikom.

“Bit će puno dobrih igrača na terenu, no ključ svega bi mogao biti u našem Luki Modriću. Uvjeren sam da će nas ovog puta odvesti do pobjede”, smatra Šuker.

“Hrvatski igrači zaslužuju sjajnu pobjedu kao što bi bila ova. Nadam se da imamo još puno godina u kojima ćemo uživati u igri Luke Modrića. Prema njemu se svi ravnaju”, dodao je Šuker.

Među glavnim adutima u taboru Vatrenih, Šuker je imao što za reći i o izborniku.

“Zlatko Dalić je jedna od najvažnijih figura u proteklim godinama. Dao je momčadi svoj osobni pečat, a rezultati su tu. Nadam se i želim da dobije jer je sjajan trener”, kazao je.

“Radi se o pravom primjeru za jednog trenera, poštuju ga svugdje u svijetu. Znam koliko bi mu značila ova potencijalna pobjeda”, zaključio je Davor Šuker.









Bila je to puno drugačija poruka u usporedbi s jednom koja je u najavi finala došla iz Španjolske, s pogledom koji je imao tamošnji sportski list AS, bez puno poštovanja prema hrvatskom izborniku.

Istaknuli su da je Dalić povukao nekoliko ključnih poteza uoči polufinala protiv Nizozemaca, poput stavljanja Ivana Perišića na lijevu bočnu poziciju, veće slobode za Luku Modrića i uvođenja Brune Petkovića u produžecima, no u prvi plan su stavili igrače.

“Dalićev životopis je impresivan, ali on se nikada ne spominje u kontekstu preuzimanja nekog velikog kluba. Možda on ne želi otići, možda se osjeća ugodno predstavljajući svoju državu i to radi ponosno, ali zanimljivo je da se njegovo ime baš nikada ne spominje kada neki veliki klub traži trenera”, smatra AS, približavajući svoj pogled o kojem smo pisali.