ŠUKER NAJAVIO PROMJENU ZA NACIONALNI STADION ŽELI PA IZNENADIO: U 3. HNL igrat će 80 klubova (?!)

Hrvatski nogometni savez održao je sjednicu Izvršnog odbora u Selcu i odlučio se na neke radikalnije promjene u sljedećoj sezoni. Za početak, 3. HNL će imati izmjene u sustavu natjecanja.

Treći razred domaćeg nogometa još će samo ove sezone brojati 50 klubova, a od sljedeće sezone 3. HNL igrat će čak 80 klubova. Oni će biti podijeljeni u pet regionalnih liga, a kao objašnjenje se ističe da će se tako olakšati organizacija utakmica i smanjit će se putni troškovi.

Međutim, nije poznato kako će to HNS pronaći još 30 trećeligaša kada klubovi često odbijaju igrati u tom rangu. Ipak, ima to proširenje i neku svoju prednost, recimo, mladim bi se igračima omogućio što veći razvoj u nešto konkurentnijoj ligi. Prva i Druga HNL su toliko smanjile svoj roster klubova da više jednostavno nema mjesta za razvoj igrača, a valjda bi to proširenje 3. HNL malo olakšalo razvoj mladim igračima.

No, Natjecateljska komisija navodno nije napravila opširniju studiju promjene sustava natjecanja.

Nadalje, Izvršni odbor potvrdio je Zlatka Dalića kao izbornika A reprezentacije, Nenada Gračana kao izbornika U-21 reprezentacije te Ivana Gudelja kao glavnog za U-19 momčad.

Predsjednik Šuker je na sjednici govorio i svom novom velikom projektu, nacionalnom stadionu, koji prema posljednjim tvrdnjama bivšeg golgetera, to više nije. Naime, Šuker tvrdi da sada više neće nacionalni već atletski stadion, koji se ne grade već godinama, pogotovo za potrebe nogometa. Međutim, Šuker to pravda činjenicom da Hrvatska ima i Sandru Perković i da njoj trebaju bolji uvjeti za rad.