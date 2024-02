Šuker je mladog igrača htio za Hrvatsku, ni djedovu želju nije poslušao, a sad je napravio zaokret

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Ne tako davno Davor Šuker bio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, a u svom mandatu u Hrvatsku je htio dovesti Matka Miljevića. Mladi veznjak je novi zaokret u karijeri napravio potpisom za argentinski Newell’s Old Boys, klub u kojem je niknuo Leo Messi.

“Dat ću sve od sebe na terenu, ne volim gubiti niti u pikulanju”, izjavio je Miljević za klupske medije nakon potpisa ugovora. Prošle sezone nastupao je za kanadski CF Montreal, koji se natječe u MLS-u, a nakon raskida ugovora otišao je u Newell’s Old Boys kao slobodan igrač.

Mladi nogometaš je rođen u Miamiju kamo su se odselili njegovi roditelji 2001. zbog gospodarske krize u Argentini. Kao dječak se s njima vratio u južnoameričku zemlju te je počeo karijeru u Argentinos Juniorsima. Nastupao je za reprezentaciju Argentine do 16 godina i za reprezentaciju SAD-a do 20 godina.

Poziv Šukera

U ljeto 2021. prešao je iz Argentinos Juniorsa u CF Montreal gdje je lani bio ozlijeđen pa upisao deset nastupa. “Doprinijet ću Newell’s Old Boysima gdje me zatrebaju i kada me zatrebaju. Budem li izvan terena doprinijet ću pozitivnim ozračjem, skromnošću i predanošću radu te požrtvovnosti. Matko će biti ondje gdje bude potreban”, izjavio je Miljević.

Bilo je to 2020. godine kad je Miljević u intervjuu za argentinske novine La Nacion izjavio da su ga zvali nogometni savezi Argentine, SAD-a i Hrvatske. Rekao je da njegovom djedu bila velika želja da zaigra za Hrvatsku.

Prije tri mjeseca debitirao je za argentinsku U-23 reprezentaciju. U studenom su meksički mediji izvijestili da je za njega zainteresiran tamošnji prvoligaš Cruz Azul.