SUIGRAČ BIVŠIH DINAMOVACA TEŠKO BOLESTAN: Mora na hitnu operaciju: ‘Od nas će dobiti svu podršku’

Loše vijesti dolaze tijekom ligaške stanke zbog prvenstvenih utakmica, dok se klubovi zagrijavaju za nastavak svojih prvenstava. Velikom brigom pogođena je berlinska Hertha, koja će neko vrijeme morati igrati bez svojeg nizozemskog veznjaka, 28-godišnjeg Jean-Paula Boetiusa, zbog teške bolesti koja mu je dijagnosticirana.

Boetius će sutra morati na operaciju nakon što mu je otkriven tumor testisa, a za sada nije poznato kada bi ponovno mogao biti na raspolaganju svojoj momčadi zbog borbe koja ga čeka izvan terena.

Nizozemski veznjak suočen je sa zdravstvenim problemima nekoliko dana nakon što je za svoju Herthu bio u akciji u njemačkom prvenstvu, proteklog vikenda na gostovanju u Mainzu, s 1:1 protiv domaće momčadi.

Loša vijest pogodila je momčad za koju igraju i dvojica hrvatskih nogometaša, Filip Uremović i Ivan Šunjić, nekadašnji članovi Dinama. U Herthi su dali podršku svojem igraču, nadajući se najboljem u borbi koja ga čeka.

Jean-Paul Boëtius had a urological test on Wednesday, where a testicular tumour was discovered. We will inform you further once we have more information. Our thoughts are with you, Djanga! 💙#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/onOpiRfrw3

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) September 22, 2022