SUDILA JE NA POLJUDU, A SAD ĆE I ELFU! Nevjerojatan uzlet mlade Hrvatice

Velika čast za hrvatsku sudačku organizaciju i za nju osobno je debi prve hrvatske sutkinje na međunarodnoj seniorskoj sceni u kvalifikacijama za SP u Kataru.

Ivana Martinčić je nakon što je postala prva žena u HNL-u koja je obnašala dužnost glavne sutkinje, imat će svoj debi i u međunarodnom seniorskom nogometu.

Hrvatska sudačka ekipa, koju predvodi Martinčić, sudit će susret kvalifikacija za SP između Njemačke i Lihtenštajna koji je na rasporedu u četvrtak od 20.45 sati.

Naša sudačka postava

Martinčić će pomagati Goran Pataki i još jedna sutkinja Sanja Rođak-Karšić, VAR će biti Splićanin Duje Strukan, AVAR Bojan Zobenica, dok će četvrti sudac biti Igor Pajač.

Naša sutkinja ostavila dobar dojam u susretu Gorice i Dragovoljca i prošlog vikenda na Poljudu, kada je sudila utakmicu između Hajduka i Dragovoljca, pa joj je UEFA odlučila dati povjerenje i na seniorskoj međunarodnoj sceni.

Ivana je u listopadu već sudila susret kvalifikacija za Europsko prvenstvo U-21 između Latvije i San Marina, a ovo će joj biti prva utakmica A reprezentacija.

