SUDAR JUŽNOAMERIČKIH DIVOVA! Sve je spremno za veliku utakmicu, igraju svi najbolji

Ovu srijedu odigrat će se utakmica koja je vječiti derbi Južnoameričkog nogometa, Argentine protiv Brazila, a zadnje vijesti iz kampa domaćina pune su optimizma pred taj susret.

Naime, zvijezda Argentine Leo Messi igrao je tek zadnjih petnaestak minuta u gostujućoj pobjedi protiv Urugvaja 1:0, ali kako se saznaje Messi je odradio zadnje treninge i spreman je za Brazil.

Po mnogima najbolji igrač na svijetu ozljedu vuče još iz francuskog prvenstva, u kojem nije igrao zadnje dvije utakmice za PSG.

Igrat će sutra

“Prije nekoliko dana bio je fizički spreman, ali smo odlučili da igra samo nekoliko minuta, kako bi stekao dobar osjećaj. Potvrđeno je kako će sutra igrati. Nadamo se kako će biti u dobrom raspoloženju”, rekao je Scaloni.

Tako nas ovu srijedu očekuje od pola jedan ujutro sraz velikih reprezentacija, ali i suigrača Neymara, Messija, Di Marije koji dijele svlačionicu PSG-a.

Inače Brazil se već plasirao u Katar, dok bi isto učinila i Argentina mogućom pobjedom za dva dana. Posljednji susret ove dvije reprezentacije završio je zbog kršenja kovid protokola argentinske reprezentacije, a Fifa još nije odlučila kako registrirati tu utakmicu. Valja napomenuti kako Brazil čeka pobjedu protiv Argentine punih 22. godine.

Lionel Messi trained with the Argentina national team ahead of their World Cup qualifiers against Uruguay and Brazil.









Messi missed PSG’s last two games because of “knee and hamstring pains,” according to the club. pic.twitter.com/7Wf16H8bi7

— B/R Football (@brfootball) November 10, 2021