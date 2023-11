Sudačka komisija udarila po Hajduku: Nije bio penal protiv Istre, evo dokaz

Utakmica visoko naboja 16. kola SuperSport HNL-a pokazala se ona između Istre i Hajduka, iza koje se vuku mnogi repovi, a nakon suda sudačke komisije, još će se više zaoštriti na klupskoj sceni.

Naime, Hajduk je pobijedio Istru s 2:0, a gol koji je zaključao utakmicu, pao je u 90. minuti iz penala, kojeg je sigurno izveo Marko Livaja.

Inače utakmica na rekordno popunjenoj Aldo Drosini bila je jako nervozna, a prednjačio je bivši igrač Hajduka i osvajač ‘Hajdučkog srca’ Ante Erceg, dok su i neki drugi akteri bili povučeni naelektriziranom atmosferom.

Nije penal

Penal za Hajduk izborio je Filip Krovinović, čiji je ubačaj u sredinu, a rukom dirao Luka Hujber, a sudac Ante Čulina odmah je pokazao penal, dok VAR sobi ruka uopće nije bila sporna, nego su provjeravali samo je li Livaja u začetku akcije bio u zaleđu.

No HRT-ov sudački stručnjak Marijo Strahonja kritizirao je Čulinu jer nije dao crveni karton Anti Ercegu zbog udaranja Hajdukovih igrača, ali i zbog suđenog penala.

“Ne znam gdje je drugdje branič mogao staviti tu ruku, ja to ne bih svirao jer se radi samo o dlanu i ruka je u prirodnom položaju. Smatram da bi kazneni udarac trebao biti u slučaju da se radi o cijeloj podlaktici”, rekao je Strahonja. Situaciju pogledajte OVDJE.

26.11.2023🇭🇷After the Hajduk Istra match. Regular fans enter the field to take pictures with the players and take the jersey. The guards catch them and throw them on the floor. Several Torcidas burst onto the field and beat the security guards https://t.co/Fjy3xrmcco pic.twitter.com/KNg8puVLoP

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 26, 2023