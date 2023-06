Sudac otjerao Štimca, dvostruka nevolja za Hrvata: Reakcija navijača iznenadila, baš ih je ‘napalio’

Poznato je da Igor Štimac nije od ljudi koji će trpjeti šutke ako osjeti nepravdu, a bilo je to tako i dok je Štimac vodio Indiju u utakmici Prvenstva južne Azije protiv Kuvajta.

Nije završilo kako se bivši hrvatski izbornik nadao, bilo je 1:1, uz izjednačenje Kuvajćana u završnoj fazi utakmice, a pritom, Štimca je udarila dvostruka nevolja jer ga je sudac tijekom utakmice udaljio s klupe.

Jedan žuti karton dogodio se u 62., a drugi u 80. minuti, nakon čega je bivši hrvatski izbornik morao završetak utakmice pratiti s tribina.

Navijači indijske reprezentacije iskazali su bliskost bivšem hrvatskom izborniku tijekom ove napete utakmice. Za Indiju nije završeno dobro, nije ispalo dobro ni za Štimca, no prije toga, iznenadila je navijačka reakcija sa skandiranjem imena bivšeg hrvatskog izbornika nakon što je dobio prvi žuti karton.

Očito je Indijcima dobro sjela Štimčeva oštrina u kojoj ne da na sebe i na svoje.

#SAFFChampionship2023 #INDvKUW

Igor Stimac has been sent off again! pic.twitter.com/dfiVENzvA6

— Dilip Unnikrishnan (@DilipUnnikrishn) June 27, 2023