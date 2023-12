Sudac razbjesnio Modrića i Hrvatsku, a sad je ‘tražena roba’: ‘Jedan od najgorih, čista katastrofa’

Nisu česte situacije u kojima Luka Modrić u javnosti izgubi mirnoću, ali jedna od takvih pamti se s lanjskog Svjetskog prvenstva u Katru, poslije polufinalnog poraza od Argentine s 3:0 u utakmici u kojoj su Argentinci poveli golom Lionela Messija iz penala u 34. minuti.

Podsjetimo, do penala je došlo zbog spornog kontakta Dominika Livakovića i Juliana Alvareza u kaznenom prostoru, a Argentince je svojom odlukom razveselio talijanski sudac Daniele Orsato koji je sada opet u fokusu. Postao je ‘tražena roba’, s unosnom ponudom iz Saudijske Arabije da ondje obavlja posao na terenu sa zviždaljkom u ustima.

Spominje se da bi za suđenje u Saudijskoj Arabiji dobivao dvostruko više novca nego je zarađivao do sada kao nogometni sudac.

Daniele Orsato, who is considered one of Italy’s top referees, is tempted to move to Saudi Arabia after receiving a lucrative offer.https://t.co/gQ5j8sBeQ9 #Orsato #SerieA #Calcio

