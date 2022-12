SUDAC KOJI JE IZAZVAO SKANDAL SUDI HRVATSKOJ! Svojim odlukama šokirao je sve, ovo nije dobro za Vatrene

Kada se sjetimo sudaca i Hrvatske na Svjetskim prvenstvima na pamet nam padnu dvojica. Japanac (dosta simbolično u ovom trenutku) Nishimura, koji nam je sudio otvaranje protiv Brazila i dosudio izmišljeni penal na Fredu te Pitana koji nas je oštetio u finalu.

Danas nam sudi sudac koji je u prvom kolu također sudio nepostojeći penal i tako izazvao skandal. Riječ je o Amerikancu Ismail Elfath podrijetlom iz Maroka.

U prvom kolu sudio je Portugal- Gana te je sudio penal na Ronaldu nakon minimalnog kontakta. Iako je bilo očito da se Ronaldo bacio, Amerikanac nije htio ni gledati VAR. Ronaldo je zabio, a Portugal na kraju slavio 3:2.





Dobio lekciju od Colline

“To je stvarno bila pogrešna odluka. Moj igrač je dotaknuo loptu. Ne znam zašto se VAR nije uključio. Neobjašnjivo. Sudac nam nije bio naklonjen” rekao je nakon tog susreta sada već bivši izbornik Gane.

Penal je za HRT je komentirao Marijo Strahonja:

“Kazneni udarac je pogrešno dosuđen. Potpuno je jasno da se radi o minimalnom kontaktu, Ronaldo je inscenirao taj kazneni udarac. Bilo je previše pogrešaka u suđenju za ovu razinu nogometa. Gledajte lijevo rame Ronalda, kako se baca. Ovo je toliko daleko otišlo da je ovo rušenje imidža nogometa”

Strahonja je jučer komentirao odabir njega: “Jučer je sjajno odsudio i zato je nominiran za našu utakmicu, a sudio je i Brazil i Kamerun. Mislim da je to utakmica koja je copy-paste naše utakmice i da bi se tu trebao dobro snaći. On ima jednu mrljicu na ovom prvenstvu, to je onaj penal na Ronaldu, koji je pogrešno dosudio. Siguran sam da je prošao dobru analizu s Collinom i da će dobro odraditi našu utakmicu”