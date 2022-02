SUCI SE ‘IGRALI’ S HAJDUKOM: Na jednoj utakmici nevjerojatna pogreška, pogledajte objašnjenje…

Autor: I.K.

Protekli vikend donio je nastavak borbe za vrh u hrvatskom prvenstvu. Dinamo je nakon 22. kola i dalje prvi, Rijeka, Osijek i Hajduk ostaju blizu, a u subotu i nedjelju slavila su sva četiri kluba.

Osim golova i pobjeda vodećeg kvarteta na ljestvici, tema je bilo i suđenje na njihovim utakmicama. Bilo je zanimljivih stvari u pobjedama Hajduka, Osijeka i Dinama, a sa sudačkom analizom i službenim izvještajem objavljenim na stranici Hrvatskog nogometnog saveza, svi ljubitelji domaćeg nogometa mogu provjeriti kako su stajale stvari u proteklom kolu.

Po onome što se moglo vidjeti, glavni sudac Tihomir Pejin i njegov prvi pomoćnik Marjan Tomas nisu imali svoj dan na utakmici Gorica – Hajduk u Velikoj Gorici, a da nije bilo VAR-a, mogli su imati i dan o kojem bi se pričalo još više.

Dvije pogreške

Sudačka analiza i službeni izvještaj istaknuli su dvije pogreške sudaca na terenu u Velikoj Gorici. Prvu je u 35. minuti napravio Pejin jer prvotno nije dosudio penal za Hajduk nakon što je Goričin veznjak Hrvoje Babec igrao rukom, no ispravak je stigao nakon intervencije iz VAR prostorije i pregleda snimke. Splićani su nakon toga golom Marka Livaje iz penala došli do 2:0.

U 57. minuti prvotno nije bio priznat gol Jana Mlakara za 3:0 za Hajduk, prvi pomoćnik vidio je zaleđe, no nova intervencija iz VAR prostorije promijenila je i tu odluku. Splitski Bijeli veselili su se povećanju vodstva, ali bez pregleda snimke – toga ne bi bilo.

Sporna situacija u Osijekovoj pobjedi

Još zanimljivije bilo je u utakmici Hrvatski dragovoljac – Osijek u Zagrebu, na stadionu u Kranjčevićevoj, u pobjedi Osječana s 3:1. Momčad Nenada Bjelice stigla je do vodstva s 2:1 u tom susretu poslije penala iz kojeg je u 54. minuti zabio Damjan Bohar, a po analizi sudačkog učinka u kolu, penal je bio dosuđen sasvim pogrešno.

Nakon što je pažnju privukao mogući kontakt noge domaćeg igrača Matije Frigana i Osijekovog Ramona Miereza dok je Mierez pucao i iz blizine pogodio gredu, glavni sudac Dario Kulušić inicijalno nije reagirao, no dogodila se intervencija iz VAR prostorije nakon koje je stigao pregled snimke, zaključen promjenom odluke. Osječani su dobili penal, iz njega su stekli vodstvo, no analiza govori da se to nije trebalo dogoditi.

‘Neopravdana i neočekivana intervencija’

‘Neopravdana, neočekivana VAR intervencija. U ovakvim incidentima ne očekujemo upotrebu VAR tehnologije jer ista inicira neispravnu odluku suca utakmice ‘kazneni udarac’ (važna pogreška VAR suca i suca utakmice)’, piše u službenom objašnjenju ove situacije.









Sporni trenutak možete pogledati u sažecima s utakmice u Kranjčevićevoj – ovdje.

Dvije situacije iz Dinamove pobjede

Analiza je istaknula i dva sporna trenutka iz pobjede Dinama s 2:1 protiv Istre 1961 u Puli. Prvi se dogodio prije nego je bio dosuđen penal za zagrebačke Plave, a iz njega je Mislav Oršić u 55. minuti zabio za gostujuću pobjedu.

Prije nego se dogodio prekršaj za penal, ranije u istoj akciji činilo se da je Arijan Ademi napravio prekršaj nad Istrinim Antonijem Pererom, no nije bilo reakcije glavnog suca Zdenka Lovrića. Službeno objašnjenje je da Lovrić nedosuđenim prekršajem za Istru nije napravio pogrešku koja bi se opisala kao jasna i očita, a zbog toga, nije se mogla dogoditi intervencija iz VAR prostorije koja bi možda promijenila odluku.

Tema je bio i prvotno dosuđeni prekršaj za Dinamo nakon kontakta u kojem je za zagrebačke Plave u 16-ercu u 78. minuti bio Bruno Petković. Lovrić je procijenio da je to bilo za penal, a po objašnjenju u službenom izvještaju, time je napravio pogrešku koju je ispravila intervencija iz VAR prostorije. Nakon pregleda snimke, glavni sudac promijenio je odluku i poslije toga dao je Petkoviću i žuti karton zbog simuliranja, što je analiza istaknula kao ispravni zaključak ove sporne situacije.