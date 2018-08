SUBAŠIĆEV MENTOR I TRENER ZA DNEVNO: ‘Reći ću vam pravi razlog Danijelova odlaska iz reprezentacije’

“Znao sam da Danijel Subašić razmišlja o odlasku iz reprezentacije”, govori nam naš stalni stručni suradnik, proslavljeni vratar hrvatske reprezentacije i Hajduka, kasnije i trener golmana, Tonči Gabrić. Upravo je najzanimljivije da je Gabrić bio dugo godina trener i Subašiću, te njegovom nasljedniku Lovri Kaliniću…

“Pričali smo o tome, dakako. Teško se oprostiti kao što je teško zaključiti kad je to najbolje. To se mora činiti isključivo po osjećaju. Njegova karijera već sad je dugačka i prekrasna, uspjeh u Rusiji obilježiti će ga. Subašić će sigurno braniti još nekoliko godina, a ovu odluku donio je nakon dugog razmišljanja, budite u to sigurni…”

Može li se naslutiti što je prevagnulo?

“Moram vam reći da se Subašić ne bi oprostio od reprezentacije da ga ona još uvijek imperativno treba i želi. Ali, ne može se reći da smo u reprezentaciji bez dobrih vratara, to je tako jasno. Kalinić se već dokazao u nekoliko utakmica, a sjajan je i u Belgiji, a Livakovićeva nadarenost je silna. Subašić je to zaključio i zna da svojim odlaskom neće nauditi reprezentaciji, a sretan je i što će svojim bivšim konkurentima omogućiti nastupe. Zapravo, Subašić najbolje zna kako je dugo godina biti pričuva. I nikad se kao pričuva nije žalio, strpljivo je čekao svoju prigodu”.

I vi ste dugo godina bili pričuva Ladiću u reprezentaciji?

“Jesam, isto se nisam žalio. Uletio bih kad bi se ozlijedio, a Ladić je sve izdržao i zasjajio na svjetskoj smotri. Ja sam se tada već oprostio od reprezentacije, na klupi me naslijedio Mrmić koji je sada u Dalićevom stožeru zadužen za rad s vratarima. Vidite, kod nas vratara sve ostaje u kući, tu smo svi jedan do drugoga. Vjerujem da će i Subašić i Kalinić danas-sutra biti dobri treneri vratara”.