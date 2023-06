Stvorio je Petkovića i Oršića i sad žestoko prijeti! Ma baš nitko ih bolje ne poznaje od njega

Autor: Ivan Lukač

Otkada je 2018. stigao u hrvatski nogomet kao trener Dinama Nenad Bjelica izazvao je puno kontroverze, ali i napravio vrhunski posao i s Dinamom i s Osijekom. Sada je u Turskoj gdje je započeo povijesnim nizom.

Trabzonspor je u tri posljednje utakmice postigao ukupno 13 golova (4:1, 4:2, 5:2), što je povijesno dobar uspjeh kluba. Nikad prije Trabzonspor to nije uspio. Također, Bjelica je upisao još jedno povijesno ostvarenje. Još od sezone 2001./2002. i Petera Briegela nijedan trener Trabzonspora nije upisao tri vezane startne pobjede u domaćim ligaškim ogledima.

Ono što je značajno za hrvatski nogomet je to što Bjelica već standardno sa sobom povlači veliki broj hrvatskih igrača. Kao trener Spezie je tako u sezoni 14/15 imao čak 8 Hrvata u rosteru. U bečkoj Austriji je sezonu ranije imao tri Hrvata, ali i mnoge s hrvatskim porijeklom. Isti recept će sada koristiti i u Turskoj no sada s puno većim i priznatijim igračima.





Zna što mogu

U Dinamu je od Petkovića i Oršića napravio reprezentativce. Ne samo to. Od dvojica koji su mnogi otpisali jer jedan je bio propali talent u Italiji koji ne zabija, a drugi za kruh zarađivao u Južnoj Koreji Bjelica je svojim pristupom i stavom od njih napravio legende Dinama. On zna što može dobiti i od Oršića i od Petkovića te nije ni čudo što je u zadnje vrijeme u Zagrebu i radi sve kako bi taj legendarni Dinamov dvojac doveo u Turskoj.

Bjelica je taktički ekspert koji je kalio svoj zanat vani, a onda ga u Dinamu do kraja pokazao. Bio je i prije odličan trener, ali s Dinamom je znao što radi. Mamić je bio u Međugorju, a Bjelica je imao bar prividnu slobodu što mu je bilo dovoljno. On je odličan motivator koji uvijek brani igrače i zao su igrači spremni i poginuti za njega. Dokaz tomu su brojne emotivne poruke nakon što je neopravdano dobio otkaz u Dinamu, ali i njegove suze kada je napuštao Maksimir.

To branjenje igrača najbolje se vidjelo u Osijeku. Baš tamo ga je pola Hrvatske zamrzilo zbog raznih izjava o sucima i korporaciji, ali sve je to svjesno radio kako bi pritisak javnosti maknuo s igrača i prebacio ga na sebe. Na kraju u svom tom ludilu je pretjerao i puknuo te izgubio konce. Iako Osijek nije napravio iskorak u Europi u ligi su došli do drugog mjesta što je najbolji rezultat u povijesti, a dvije sezone konkurirao je za naslov, ali trofej je izostao.

U Turskoj sada gradi drugu priču. Mislavu Oršiću želi spasiti karijeru, a Petkoviću ponuditi ugovor života. Za jako male novce dobiva dva vrhunska igrača koja su međusobno uigrana (pitajte Brazilce) i koji u Turskoj mogu činiti razliku. Bjelica je trener pobjednik i u Turskoj ništa osim vrhunskog rezultata ga neće zadovoljiti.

Ima solidnu ekipu, ali je jasno da mu trebaju još neka znatna pojačanja. Obranu mu predvodi Marc Barta nekadašnji član Barcelone i Dortmunda. U veznoj liniji najvrjedniji su mu domaći Yazici i Grk Bakasetas. Nema više Mareka Hamšika, a glavna opcija u napada mu je Egipćanin Trezeguet.

Od svih transfera najviše mediji u Turskoj pričaju o Petkoviću, a uz njega i Oršića Bjelica je navodno već stupio u kontakt s Mihaelom Žaperom. Kapetan Osijeka dobar dio sezone odigrao je kao stoper iako je po prirodi veznjak i zbog toga je glasio kao jedan od najboljih hrvatskih veznjaka. Žaper je još prolo ljeto bio na meti brojnih njemačkih klubova, a pitanje je što Osijek želi s njim.









Bjelica je nogometni fanatik koji živi i radi nogomet 24 sata dnevno. S Dinamom je bio na korak do velikog uspjeha u Ligi prvaka, a sreće je falilo i u Europskoj ligi. Sada je iskusniji i pametniji te ima veći broj igrača koje poznaje. U Turskoj bi mogao napraviti povijesni uspjeh.